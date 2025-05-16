國安附例5小時完成逐條審議 議員關注誤闖拍照 鄧炳強：非有意圖不犯法

特區政府周一根據《維護國家安全條例》110條訂立兩項附屬法例，就國安公署的職責條文訂明具體細節，並將公署的履職場所列為禁地，翌日刊憲生效。兩項附屬法例以「先訂立，後審議」程序，立法會內務委員會昨成立小組委員會審議相關法例，由《國安條例》原班人馬組成小組委員會，歷時5小時後完成兩項附屬法例審議，今日將作口頭匯報。 律政司長林定國會後指，今次充分顯示行政和立法機關各司其職，合力履行維護國家安全法律制度和執行機制的憲法責任；又指附屬法例刊憲後已屬法律一部分，盡早啟動和完成「先訂立、後審議」過程，有助促進法律確定性。保安局長鄧炳強則指，政府團隊已在會上充分說明立法工作細節，議員亦無提出修正要求，審議過程展現行政立法機關良性互動。

內委會昨早舉行特別會議，副主席陳健波指，審議工作有急切性，鑑於附屬法例是根據《維護國家安全條例》訂立，為確保連貫性，建議小組委員會由去年審議《維護國家安全條例》原班人馬共15人組成，由廖長江擔任主席、陳克勤擔任副主席，並獲得通過。 拍攝公署犯法？

鄧炳強：非每天拍照不算有意圖 附屬法例將公署的履職場所列為禁地，涉及6個處所，審議期間，議員均關注市民誤闖禁地。當中A4聯盟楊永杰指，處所在民居附近，若市民拍攝到公署會否犯法；而其中一處禁地位於大角咀海帆道，毗鄰有兩所學校，有何方法確保學生不會誤闖禁地。鄧炳強表示，原本主體法例已有說明，當中要牽涉意圖，如果並非有意圖進入禁區或從事間諜活動，又或者每天在公署門口拍照，就不算有意圖。他又提到，禁地範圍會有指示，相信學生不會走錯路。

新民黨黎棟國問及，若市民有無心之失，例如學生因踢球「執波」不小心走進禁區，是否不用過分憂慮會觸犯法律。林定國認同說法是正確。 陳克勤則指，如果途人經過跌了錢入禁地並入內撿回，是否違法。林定國重申，若非立心不良或有意圖就毋須擔心。他又關注，國安公署根據《港區國安法》55條行使管轄權而採取某項措施，要由公署署長或副署長批准的程序。鄧炳強指，如果要國安公署按55條行使管轄權，已涉及非常嚴重和重大情況，相信很少機會發生；一旦發生，特區政府未必能夠控制得到，須由中央和國安公署調查，認為由公署署長或副署長審核做法恰當。