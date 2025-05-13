國安附屬法例刊憲生效 6處禁地包括國安公署辦公室及未來總部選址

署理行政長官會同行政會議今日通過，根據《維護國家安全條例》第110條訂立兩項附屬法例，就駐港國安公署的職責條文訂明具體細節，同時將公署的履職場所列為禁地。兩項附例今日刊憲，即時生效。
國家安全風險可能突如其來 無法預計
特區政府發言人表示，在全球地緣政治局勢震盪升溫的背景下，香港特區面對的國家安全風險可能突如其來且無法預計。特區政府必須履行憲制責任，持續完善維護國家安全的法律制度及執行機制，制訂全面的維護國家安全的措施，包括就《香港國安法》關乎公署的職責的條文制訂附屬法例，以更有效實施維護國家安全的機制，及時防範和化解隨時出現的國家安全風險。
發言人又指，兩項附屬法例，對保障國安公署依據《香港國安法》規定有效履行職責而言是必不可少。附屬法例將會在立法會進行「先訂立，後審議」程序，特區政府會推動盡快完成審議。
重申不涉及私人民居
發言人重申，附屬法例不會影響一般市民的生活，亦不會影響機構和組織的正常運作；劃為禁地的地方均不涉及私人民居，亦不會對周邊社區造成不良影響。
根據憲報，相關禁地涉及6個處所，包括位於銅鑼灣道148號並由公署佔用的地方、香港城市花園道9號並由公署佔用的地方、香港干諾道西152號並由公署佔用的地方、九龍暢通道1號並由公署佔用的地方、九龍海輝道與深旺道交界並由公署佔用的地方、九龍海帆道並由公署佔用的地方。除了地址，政府亦有坐標標示禁地各點所包圍的地方。
此前報道指，國安公署首先徵用位於銅鑼灣道148號的「銅鑼灣維景酒店」作為國安公署臨時總部，其後亦徵用了城市花園道 9 號的「城市花園酒店」作宿舍、干諾道西152號的「港島太平洋酒店」作辦公室，以及暢通道1號的「中旅酒店」作為辦公室。
政府亦已經落實在九龍海帆道的空地，興建國安公署永久總部及附屬設施。