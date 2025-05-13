國安附屬法例刊憲生效 6處禁地包括國安公署辦公室及未來總部選址

特區政府發言人表示，在全球地緣政治局勢震盪升溫的背景下，香港特區面對的國家安全風險可能突如其來且無法預計。特區政府必須履行憲制責任，持續完善維護國家安全的法律制度及執行機制，制訂全面的維護國家安全的措施，包括就《香港國安法》關乎公署的職責的條文制訂附屬法例，以更有效實施維護國家安全的機制，及時防範和化解隨時出現的國家安全風險。

重申不涉及私人民居

發言人重申，附屬法例不會影響一般市民的生活，亦不會影響機構和組織的正常運作；劃為禁地的地方均不涉及私人民居，亦不會對周邊社區造成不良影響。

根據憲報，相關禁地涉及6個處所，包括位於銅鑼灣道148號並由公署佔用的地方、香港城市花園道9號並由公署佔用的地方、香港干諾道西152號並由公署佔用的地方、九龍暢通道1號並由公署佔用的地方、九龍海輝道與深旺道交界並由公署佔用的地方、九龍海帆道並由公署佔用的地方。除了地址，政府亦有坐標標示禁地各點所包圍的地方。