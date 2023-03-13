國家及政府新班子出爐 丁薛祥當選副總理或主管香港事務

十四屆全國人大及全國政協會議(簡稱「全國兩會」)，歷時10天的會議今晨將閉幕。由於本屆兩會為換屆會議，會議早前選出國家及政府機構新一屆領導班子(見附表)，包括國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧、國家副主席韓正等。會議昨晨表決通過總理李強的內閣名單，中共中央政治局常委排名第六的丁薛祥獲選副總理，為4名副總理之首。有港區全國人大表示，丁薛祥熟悉港澳事務，對香港關心「只會多、不會少」，又認為中央港澳工作領導小組即使有人事更替，都不會影響中央對港方針。

現年60歲的丁薛祥，現為政治局常委、中共中央辦公廳主任。由於中共中央辦公廳主任，被外界視為「大內總管」，既負責中央高層的文書、會議、調研之外，還負責高層領導人的安全警衛等後勤工作，熟悉黨政要務，足見習近平對丁薛祥的重視。

由於丁薛祥接替剛獲選國家副主席韓正原來職位，外界相信他或有機會接掌韓正的中央港澳工作協調小組組長職務，惟至今未有確切公布。丁薛祥熟悉香港事務，去年曾陪同國家主席習近平訪港，又於2020年5月出席十三屆全國人大會議，出席貴州代表團審議和討論港區國安法草案。