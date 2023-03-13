國家及政府新班子出爐 丁薛祥當選副總理或主管香港事務

十四屆全國人大及全國政協會議(簡稱「全國兩會」)，歷時10天的會議今晨將閉幕。由於本屆兩會為換屆會議，會議早前選出國家及政府機構新一屆領導班子(見附表)，包括國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧、國家副主席韓正等。會議昨晨表決通過總理李強的內閣名單，中共中央政治局常委排名第六的丁薛祥獲選副總理，為4名副總理之首。有港區全國人大表示，丁薛祥熟悉港澳事務，對香港關心「只會多、不會少」，又認為中央港澳工作領導小組即使有人事更替，都不會影響中央對港方針。
現年60歲的丁薛祥，現為政治局常委、中共中央辦公廳主任。由於中共中央辦公廳主任，被外界視為「大內總管」，既負責中央高層的文書、會議、調研之外，還負責高層領導人的安全警衛等後勤工作，熟悉黨政要務，足見習近平對丁薛祥的重視。
由於丁薛祥接替剛獲選國家副主席韓正原來職位，外界相信他或有機會接掌韓正的中央港澳工作協調小組組長職務，惟至今未有確切公布。丁薛祥熟悉香港事務，去年曾陪同國家主席習近平訪港，又於2020年5月出席十三屆全國人大會議，出席貴州代表團審議和討論港區國安法草案。
港區全國人大：丁薛祥熟悉港澳事務
港區人大代表陳勇指，丁薛祥曾跟隨習近平來港視察，參與討論《港區國安法》，熟悉港澳事務，相信未來對香港關心「只會多、不會少」。香港代表團團長馬逢國指，習近平重視香港工作，確保貫徹一國兩制成功落實，相信不論哪位官員主管港澳事務，分別都不大，中央會繼續高度關注及聚焦香港工作，支持香港與內地緊密聯繫。
有外媒報道港澳辦將在「兩會」後升格為中央直屬機構，馬逢國指，港澳系統會否有變化要耐心等待，就算有變化都只會向好方向調整，配合香港未來發展需要。全國港澳研究會顧問劉兆佳估計，丁薛祥會同時接任中央港澳工作領導小組組長，主管港澳事務，相信中央對港澳政策會維持，不會因人事變化而有所改變。
除了丁薛祥外，全國人大還通過其餘3名副總理任命，包括剛卸任發改委主任的何立峰、前遼寧省委書記、現為中央政治局委員的張國清，以及前陝西省委書記、現任中央政治局委員的劉國中。會議又通過5名國務委員提名，包括國家中央軍委委員李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴和秦剛。
至於新一屆的國家機構組成人員，前江蘇省委書記、新任國務委員的吳政隆出任國務院秘書長。另3名新任國務委員李尚福、王小洪及秦剛，分別擔任國防部長、公安部長及外交部長。鄭柵潔則接替何立峰任發改委主任。已故前總理李鵬兒子李小鵬，連任交通運輸部長；財金系統的劉昆和易綱，分別續任財長和人民銀行行長。
李家超率8局長赴京
隨著全國人大今早閉幕，新任總理李強將舉行中外記者會，回答各界提問。行政長官李家超昨已到北京，按慣例列席今日的全國人大會議閉幕式，並會在北京逗留約一星期，與同行的8名局長拜訪中央各部委和機構。李家超表示，訪京的局長佔15個政策局逾半，代表他重視今次通關後，利用機會到北京拜訪不同政策領導人和交換意見。李家超將於本周六(18日)返港，其間由政務司長陳國基署任特首。