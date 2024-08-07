國家安全展覽廳今起免費開放 涵蓋六大展區 展月壤和駁殼手槍

為推行國家安全教育，去年的《施政報告》中提出設置展覽廳。經過10個月的籌備，設於尖沙咀歷史博物館的「香港特別行政區國家安全展覽廳」昨日開幕，今起免費向公眾開放。展覽共設6個展區，涵蓋國家歷史、一國兩制等內容。展覽有不少具意義的展品，如首次於內地以外展出的「開國大典」油畫複製品、「嫦娥五號」採集的月球土壤等。行政長官李家超表示，維護國家安全只有進行時，沒有完成時，期望社會各界透過參觀展覽廳，更好地推動全民國安教育。

李家超致辭時表示，維護國家安全只有進行時，沒有完成時。維護國家安全是特區政府的責任，也是包括香港居民在內的全中國人民的共同義務。特區政府會全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅定不移維護國家主權、安全、發展利益。

李家超期望各界可安排參觀展覽，更好地推動全民國家安全教育，加強市民自覺維護國家安全的意識和承擔。

香港運動員展示本地青年自強不息風貌

中聯辦主任鄭雁雄表示，展覽廳是特區在總體國家安全觀提出10周年之際的落實行動，也是特區方便市民了解國家安全、增強國安意識而創建的一個園地，為市民提供有意義的好去處。他堅信，國安展覽廳的落成開放，必將進一步匯聚「國安家好」的共識、厚植維護國家安全的土壤，進一步凝聚市民共創美好生活的力量。

鄭雁雄又提到，香港體育健兒包括港隊劍擊代表張家朗及江旻憓，於巴黎奧運賽場上驚豔全球，在為國家及香港爭光的同時，也展示新時代香港青年自強不息、永不言棄的精神風貌，也為新階段香港推進高質量發展帶來堅定信心。他指出在國家安全、社會穩定得到有利法治保障的今天，港人尤其是年輕人更迎來實現理想抱負、書寫人生傳奇的黃金時代。

中央駐港維護國家安全公署署長董經緯表示，展覽廳是展示總體國家安全觀的重要平台，詳細介紹《香港國安法》和香港維護國家安全條例的立法背景和意願，推動廣大市民共同營造國安良好法治環境。外交部駐港特派員崔建春指，展覽廳將為香港市民，特別是青少年，理解認識國家安全，提供一個重要窗口，意義重大。

保安局長鄧炳強預計，一年會有超過10萬人到展覽廳參觀，費用方面是根據國家安全法，從政府收入撥備作為國安相關工作，細項不便透露。他指，透過各類展品及互動環節，可以理解整體國家安全觀的內容，以及香港在維護國安工作的成就，相信市民參觀後將更了解國安的重要性。