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2024-08-06 13:15:09

國家安全展覽廳明日開放　六大展廳講國家歷史　展月球土壤駁殼手槍

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國家安全展覽廳明日開放　六大展廳講國家歷史　展月球土壤駁殼手槍

國家安全展覽廳明日開放　六大展廳講國家歷史　展月球土壤駁殼手槍 (陳奕釗攝)

為推行國家安全教育，行政長官李家超在去年的《施政報告》中提出設置展覽廳。位於尖沙咀歷史博物館的「香港特別行政區國家安全展覽廳」經過10個月的籌備，今日(6日)正式開幕，並於明日對外開放。多名官員今早出席開幕禮，包括李家超、中聯辦主席鄭雁鴻、駐港國安公署署長董經緯等。

行李家超致辭時表示，上月二十屆三中全會通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，是以中國式現代化全面推進強國建設，民族復興偉業關鍵時期召開的十分重要的會議，意義重大深遠。

他續指，今年是國家主席習近平提出總體國家安全觀十周年，亦是特區完成基本法23條本地立法的憲制責任，具有里程碑意義的一年。李家超表示，今日的香港告別動盪不安的局面，是全力拼經濟謀發展的最好時機，惟國際形勢複雜，地緣政治緊張，國家安全風險不容忽。

他強調，維護國安是特區政府的責任，政府會全面準確貫徹一國兩制方針，堅定不移維國家主權安全發展利益，全面提升國家安全教育是維護國家安全重要部分。李家超說，「香港特別行政區國家安全展覽廳」明天起對外開放，感謝中央的支持，期望各界安排參觀，更好推動全面國家安全教育。

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香港運動員展示本地青年自強不息風貌

中聯辦主任鄭雁雄致辭表示，展覽廳是特區在總體國家安全觀提出10周年之際的一個落實行動，也是特區方便市民了解國家安全、增強國安意識而創建的一個園地，為市民提供有意義的好去處。他堅信，國安展覽廳的落成開放，必將進一步匯聚「國安家好」的共識、厚植維護國家安全的土壤，並進一步凝聚市民共創美好生活的力量。

鄭雁雄又提到，香港運動員在巴黎奧運賽場上驚豔全球，在為國家及香港爭光的同時，也展示新時代香港青年自強不息、永不言棄的精神風貌，為新階段香港推進高質量發展帶來堅定信心。他指出在國家安全、社會穩定得到有利法治保障的今天，港人尤其是年輕人更迎來實現理想抱負、書寫人生傳奇的黃金時代。

鄭雁雄又相信，香港一定會繼續立足超級連繫人的角色，抓機遇乘勢而上，進一步統籌守正與創新，發展與安全，保持國際化優勢，融入國家發展大局，在由治及興的新征程上再創輝煌。

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展出五星紅旗及月球土壤

整個展覽廳面積逾1100平方米，共分為6個展區，包括播放短片「歷史長河」的「國安港安 家安民安」；介紹中華人民共和國建國歷史的「祖國與香港」；介紹總體國家安全觀二十個安全領域的「國安與你 息息相關」等。

重點展品包括《香港國安法》公布實施當日在天安門廣場飄揚的國旗；首次在內地以外展出、官方提供的的「開國大典」油畫複製品。此外，還有「嫦娥五號」採集的、重49毫刻的土壤。