國家安全展覽廳明日開放　六大展廳講國家歷史　展月球土壤駁殼手槍

為推行國家安全教育，行政長官李家超在去年的《施政報告》中提出設置展覽廳。位於尖沙咀歷史博物館的「香港特別行政區國家安全展覽廳」經過10個月的籌備，今日(6日)正式開幕，並於明日對外開放。多名官員今早出席開幕禮，包括李家超、中聯辦主席鄭雁鴻、駐港國安公署署長董經緯等。

行李家超致辭時表示，上月二十屆三中全會通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，是以中國式現代化全面推進強國建設，民族復興偉業關鍵時期召開的十分重要的會議，意義重大深遠。

他續指，今年是國家主席習近平提出總體國家安全觀十周年，亦是特區完成基本法23條本地立法的憲制責任，具有里程碑意義的一年。李家超表示，今日的香港告別動盪不安的局面，是全力拼經濟謀發展的最好時機，惟國際形勢複雜，地緣政治緊張，國家安全風險不容忽。

他強調，維護國安是特區政府的責任，政府會全面準確貫徹一國兩制方針，堅定不移維國家主權安全發展利益，全面提升國家安全教育是維護國家安全重要部分。李家超說，「香港特別行政區國家安全展覽廳」明天起對外開放，感謝中央的支持，期望各界安排參觀，更好推動全面國家安全教育。