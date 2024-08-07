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2024-08-07 17:00:59

國家安全展覽廳首日開放　紅衣男向國旗鞠躬

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國家安全展覽廳首日對外開放，現場有市民向國旗鞠躬。(有線新聞截圖)

國家安全展覽廳首日對外開放，現場有市民向國旗鞠躬。(有線新聞截圖)

為了推行國家安全教育，位於尖沙咀歷史博物館的「香港特別行政區國家安全展覽廳」今日(6日)起免費對外開放，現場有不少市民排隊入場參觀，有內地旅客表示，香港人民增進國家安全意識，增強一個大安全觀。

有市民表示，作為中國的公民，需要知道國家的東西。(Now新聞截圖) 李同學指，希望看多一些有關歷史以及內地法例。(有線新聞截圖) 五星紅旗 國家安全展覽廳 國家安全展覽廳 駁殼手槍 現場展出毛澤東的畫像。(陳奕釗攝) 國家安全展覽廳首日對外開放。(陳奕釗攝) 國家安全展覽廳首日對外開放，現場展出月球土壤。(陳奕釗攝) 國家安全展覽廳首日對外開放。(陳奕釗攝) 國家安全展覽廳首日對外開放。(陳奕釗攝)

入場人士須先經過安檢

國家安全展覽廳擺設在歷史博物館2樓，面積超過1,100平方米，分成6個展區，涵蓋國家歷史、介紹「一國兩制」和香港的維護國家安全法律等內地，當中展品包括有展板以「2019年港版顏色革命令香港陷入深淵」為題，以及展出警方當時曾使用的多種裝備，例如頭盔、避彈衣及盾牌等。

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入場人士需要先經過安檢才可進入，展覽廳內有工作人員講解，亦提供廣東話、普通話及英文團體導賞團服務，但需要提早預約，其中有一名身穿紅衣的中年男子向北京贈送予香港的五星紅旗前鞠躬，亦有人拍照留念。

內地客：港人要增進國安意識

有特意前來參觀的上海旅客朱先生表示，覺得香港這個地方很複雜，在國際上各種勢力在香港角力，因此香港人民也要增進國家安全意識，更好地維護國家的統一，應該要增強有關國家安全的大安全觀。

另有就讀小學的李同學表示，參觀是因為想看多一些有關歷史以及內地法例，指因為沒有甚麼途徑認識，所以才想過來。亦有市民表示，作為中國的公民，需要知道國家的東西，稱「我們都是中國公民的一份子。」

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