國家安全｜任612基金信託人涉違國安法 陳日君吳靄儀4人被捕

消息指，多名「612人道支援基金」信託人被警方拘捕，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、歌手何韻詩，以及前嶺大學者許寶強。警方國家安全處去年曾表示，正就「612人道支援基金」涉嫌違反《香港國安法》或其他本港法例展開調查。

據報，前嶺南大學文化研究系客席副教授許寶強前晚(10日)準備離港赴外地擔任大學訪問學者，但在機場出境時被警方拘捕。他涉嫌勾結外國勢力，違反《港區國安法》。

警方隨後於昨日再拘捕612基金另外3名信託人，包括陳日君、吳靄儀和何韻詩。前立法會議員何秀蘭同為基金信託人，早前分別就2019年8月和十一國慶集會，被判囚8個月和14個月，現時仍在服刑。

「612人道支援基金」於2019年反修例運動期間成立。據基金官網介紹，基金用於反修例運動中被捕、受傷或有關人士提供人道支援，包括醫療費用、心理/精神輔導費用，刑事/民事法律費用，緊急經濟援助等支援。

612基金於去年8月宣布，負責提供資金託管及收支服務的「真普選聯盟」於短期內結束運作，故須「有秩序地停止運作」，停止接受新個案。隨後有指警方根據《國安法》向高等法院取得「提交物料令」，要求612基金等提供組織運作及資金往來等資料。612基金於同年9月6日宣布即時暫停接受捐款；基金秘書處亦於10月31日正式解散。

612基金去年11月在社交平台發出最後一篇帖文，指仍會跟進停止運作後之各項善後工作，包括結算收支、聯絡有關申請人通知停止運作前之法律費用支援情況等。