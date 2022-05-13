國家安全｜陳日君等4人准保釋 何秀蘭獄中被捕 白宮梵蒂岡關注 外交公署促停止干預

再有「612人道支援基金」信託人被捕。在囚的前立法會議員何秀蘭昨被指違反國安法，遭警方拘捕；其餘信託人包括年屆90歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等4人，前晚已獲准保釋。梵蒂岡指極其關注事態發展，天主教香港教區亦指極度關注陳的情況及安全，促請警方和司法機構能以合乎情理及公義原則來處理事件。外交部駐港公署則對美國及西方個別議員政客污蔑抹黑警方行動表示強烈不滿和堅決反對；港府亦指警方行動與被捕人職業或宗教背景無關，強調香港居民的基本權利和自由受《基本法》保障。

警方國安處周二(10日)起先後拘捕前嶺大學者許寶強、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀和歌手何韻詩，4人周三晚獲准保釋，8月上旬向警方報到。另外，警方昨指，一名正服刑的67歲女子昨亦被捕，消息指為前立法會議員何秀蘭。

4人前晚獲准保釋 8月上旬報到

警方指調查顯示，有關人士涉違反國安法第29條「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，已要求他們交出所有旅行證件。警方亦向法庭申請傳票控告他們及另外一名37歲男子，沒有遵循《社團條例》要求，向社團事務主任申請註冊「612人道支援基金」或豁免其註冊。

警方指，在刑事調查過程中，同時發現一些律師和大律師在提供法律服務時，涉嫌作出專業失當行為，已經就有關情況向律師會和大律師公會作出投訴。

對於陳日君等人被捕，美國白宮和國務院強烈譴責警方行動，要求中國和香港當局立即釋放陳日君等「不公正地被捕及起訴的人士」。梵蒂岡發言人指教廷亦對事件表關注，會密切注視事態發展。天主教香港教區昨發稿回應，指極度關注陳的情況及安全，熱切地為他祈禱；並指一向支持奉公守法的處事原則，相信基本法會繼續維護宗教自由。他們促請警方和司法機關能以合乎情理及公義原則來處理事件。

港府：行動與職業或宗教背景無關

外交部駐港公署發言人則批評外國政府和政客信口雌黃，污蔑抹黑警方的正當執法行動，並表示強烈不滿和堅決反對，強調「權利自由」不是違法亂港活動的擋箭牌，敦促外部干預勢力立即停止充斥意識形態偏見的拙劣政治表演。

港府發言人指警方行動完全與被捕人士的職業或宗教背景無關，並稱如有證據顯示任何人犯法，不論甚麼身份或背景，都要面對法律制裁，「無人可享有特權」；又強調香港居民的基本權利和自由均受《基本法》保障。