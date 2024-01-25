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2024-01-25 04:31:58
日報

國家將加強與港雙邊監管合作 李雲澤：全力支持發揮獨特優勢

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亞洲金融論壇

3,000名金融和商界參與一連兩日舉行的亞洲金融論壇。

亞洲金融論壇昨起一連兩日在香港舉行，國家金融監管總局長李雲澤表示，目前中國金融業總體運行穩健風險可控，亦是全球大國當中唯一沒有發生過金融危機的經濟體，又指內地未來將與香港保持雙邊緊密合作，推動港澳開放、深化互聯互通等。特首李家超稱，在國家支持和「一國兩制」下，香港繼續是國家領先金融中心和國際金融中心。

一連兩日舉行的亞洲金融論壇，是今年區內首個金融盛事，主題為「多邊合作 同譜新篇」，逾3,000名金融和商界代表參與。李雲澤出席論壇致辭時表示，今年經濟發展固然面臨一些困難和挑戰，但整體而言依然是有利條件強於不利因素，又說中國金融業在20年來多次受得住嚴峻考驗，是全球大國之中，唯一沒有發生金融危機的經濟體。他指，中國金融業目前總體運行穩健、風險可控，形容完全有信心、條件和能力維護金融業健康穩定發展。

李雲澤並稱，香港是全球知名的國際金融中心，在經濟自由度、金融市場深度、國際化、法律環境和人才儲備等各方面，都具有顯著優勢。國家金監總局下一步將繼續加強與香港方面的雙邊監管合作，全力支持香港發揮「一國兩制」下的獨特優勢，以及進一步深化內地與港澳金融市場的互聯互通、提升內地銀行業保險業對港澳的開放水平、支持香港鞏固離岸人民幣業務樞紐地位、中資金融機構扎根服務香港本地市場。

李家超：港續當超級連繫人

李家超在論壇開幕禮致辭指，本港的「一國兩制」為全球公司創造機遇，又提到國際市場碎片化只會令成本上升，減少市場流動性，最終令金融系統萎縮及不穩定。他表示，香港在國家支持下，加上處於快速崛起的亞洲心臟位置，將繼續成為國家領先金融中心及國際金融中心，又會繼續擔當超級連繫人和超級增值人。

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財經事務及庫務局長許正宇稱，今次是疫情後本港首次舉辦實體亞洲金融論壇，又回應港股在新一年連日下挫的情況，指政府過去一段時間已從多方面，落實促進股票市場流動性專責小組的建議，提高股票市場的流動性，未來會一步步推進更多工作，例如檢討股票價差等。

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