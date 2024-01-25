國家將加強與港雙邊監管合作 李雲澤：全力支持發揮獨特優勢

亞洲金融論壇昨起一連兩日在香港舉行，國家金融監管總局長李雲澤表示，目前中國金融業總體運行穩健風險可控，亦是全球大國當中唯一沒有發生過金融危機的經濟體，又指內地未來將與香港保持雙邊緊密合作，推動港澳開放、深化互聯互通等。特首李家超稱，在國家支持和「一國兩制」下，香港繼續是國家領先金融中心和國際金融中心。

一連兩日舉行的亞洲金融論壇，是今年區內首個金融盛事，主題為「多邊合作 同譜新篇」，逾3,000名金融和商界代表參與。李雲澤出席論壇致辭時表示，今年經濟發展固然面臨一些困難和挑戰，但整體而言依然是有利條件強於不利因素，又說中國金融業在20年來多次受得住嚴峻考驗，是全球大國之中，唯一沒有發生金融危機的經濟體。他指，中國金融業目前總體運行穩健、風險可控，形容完全有信心、條件和能力維護金融業健康穩定發展。