國家憲法日座談會前為宏福苑死者默哀 李家超︰火災使我更相信憲法精神及法治

特區政府和中聯辦昨舉辦「國家憲法日」座談會。行政長官李家超和中聯辦副主任劉光源等分別致辭。李家超重申必定嚴肅查明大埔宏福苑火災起因和制度漏洞，查明真相，會要求有調查權力的政府部門，協助獨立委員會工作；並呼籲選民踴躍投票，選出議員共同推動災後改革。劉光源指，宏福苑火災，造成重大人員傷亡，中央高度重視、殷切關懷，並肯定行政長官和特區政府有力應對火災和有效應對處置，並斥責有人企圖「以災亂港」，指必受法律的堅決懲處。

李家超致辭指，首先向大埔宏福苑火災罹難者及家屬致哀，並慰問失去家園的居民。他說，火災造成重大傷亡，特區政府已全力救援，啟動最高應急機制，並會成立由法官主持的獨立委員會，成員將包括有經驗的專業人士，並可要求政府部門，包括擁有調查權力的政府部門，協助委員會高效工作，全方位審視事件，早日完成建議及提交報告。他又稱，「今次的火災，使我更相信憲法的精神和法治。憲法精神，在於對人民福祉的切實保障；法治的終極追求，是讓每個人在它的庇護下，能擁有溫暖的人生。今日我們重申憲法重要性，正是要指出政府每項決策、每個行動，必須以人民福祉為核心；會將今次悲痛教訓，轉化為強化城市安全、改革制度的具體措施。」

劉光源斥中亂港分子圖以災亂港

劉光源致辭時則稱，行政長官李家超和特區政府有力、有效應對組織、面對這場突如其來的災難，從政府到民間，從香港到內地，迅速匯聚起守望相助，共渡時艱的蓬勃力量。他續指，「這危難的時刻，反中亂港分子和別有用心者編制謊言、顛倒是非、煽動對立，企圖『以災亂港』。這樣的險惡用心和卑劣行徑必受社會公義的嚴厲譴責，必受法律的堅決懲處。」

劉光源又相信在各方共同努力下，香港一定能够辦好大埔宏福苑火災救災和特區立法會選舉兩件大事。本周日(12月7日)是立法會換屆選舉投票日，李家超指，如期舉行立法會選舉，除是對憲制秩序和法治精神的遵守和尊重，亦要透過新一屆立法會議員與政府攜手展開災後的重建工作。他呼籲選民於本周日踴躍投票，選出有抱負、有能力的立法會議員，與政府共同援助災民和推動改革，建設更美好的香港家園。