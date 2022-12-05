國家憲法日 李家超：憲法是國家根本法 駱惠寧指須徹底擺脫殖民統治影響

昨日是「國家憲法日」，特區政府聯同中聯辦舉辦國家安全憲法日座談會，特首李家指，憲法是特區和基本法成立的基礎，必須依憲法和基本法共同構成的特區憲制秩序，全面準確貫徹落實一國兩制。中聯辦主任駱惠寧說，只有徹底擺脫殖民統治的影響，國家憲法意識才能在香港深入人心。全國港澳研究會會長鄧中華表示，特區應積極履行基本法23條立法的憲制責任，消除可能危害國家安全的風險。
座談會以「憲法與新時代新征程」為題，共六百多人出席。特首李家超於座談會致辭時表示，憲法是根和本，對保障一國兩制的全面貫徹落實，發揮重要作用。他指在香港面對前所未有的嚴峻危機時，幸得全國人大主動出手，依照憲法為香港解決問題，完善發展一國兩制的制度體系，强調祖國永遠是香港堅固的後盾，强大的動力。
中聯辦主任駱惠寧則透過視像致辭，指要發揮憲法對「一國兩制」實踐的引領保障作用，香港各界必須要有三個自覺，包括尊重、維護憲法權威、中國共產黨領導地位等的國家根本制度；堅持維護國家主權、安全、發展利益作為最高原則，弘揚以愛國愛港為核心同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。他又强調，只有徹底擺脫殖民統治的影響，國家憲法意識才能在香港深入人心。
同以視像出席座談會的港澳辦前副主任、全國港澳研究會會長鄧中華就在主題演講中指，「中央全面管治權與特區高度自治權，是『源與流』的關係」，特區高度自治權來自中央授權，須受監管。他又提及，特區應積極履行基本法23條立法的憲制責任，消除可能危害國家安全的風險。
陳國基︰將《憲法》精神廣泛植入民心
政務司長陳國基在社交網站表示，會繼續堅定維護以憲法和基本法共同構建的香港特區憲制基礎和秩序，而由他領導的「基本法推廣督導委員會」，已改名為「憲法和基本法推廣督導委員會」，將進行大型宣傳、製作電視節目和利用社交媒體等，目標將《憲法》精神廣泛植入各界民心。
財政司長陳茂波昨亦在網誌表示，出席二十大精神宣講會後，體會到香港在融入國家發展大局時，要有責無旁貸的時代感，結合自身特點與內地一起努力打拼，並藉著一國兩制、內地市場的規模和大灣區的優勢，將金融服務做大、做強，為推動國家經濟高質量發展作貢獻。
律政司長林定國昨早於憲法40周年升旗儀式致辭時表示，紀律部隊要對憲法有深厚了解，指他們亦有責任協助政府加強公眾教育，建立國家觀念，加強國民身份的認同。
全國人大常委會於2014年將每年12月4日訂為國家憲法日，通過多種形式宣傳《中國憲法》，今年亦是憲法頒布實施40周年。