國家憲法日 李家超：憲法是國家根本法 駱惠寧指須徹底擺脫殖民統治影響

昨日是「國家憲法日」，特區政府聯同中聯辦舉辦國家安全憲法日座談會，特首李家指，憲法是特區和基本法成立的基礎，必須依憲法和基本法共同構成的特區憲制秩序，全面準確貫徹落實一國兩制。中聯辦主任駱惠寧說，只有徹底擺脫殖民統治的影響，國家憲法意識才能在香港深入人心。全國港澳研究會會長鄧中華表示，特區應積極履行基本法23條立法的憲制責任，消除可能危害國家安全的風險。

座談會以「憲法與新時代新征程」為題，共六百多人出席。特首李家超於座談會致辭時表示，憲法是根和本，對保障一國兩制的全面貫徹落實，發揮重要作用。他指在香港面對前所未有的嚴峻危機時，幸得全國人大主動出手，依照憲法為香港解決問題，完善發展一國兩制的制度體系，强調祖國永遠是香港堅固的後盾，强大的動力。

中聯辦主任駱惠寧則透過視像致辭，指要發揮憲法對「一國兩制」實踐的引領保障作用，香港各界必須要有三個自覺，包括尊重、維護憲法權威、中國共產黨領導地位等的國家根本制度；堅持維護國家主權、安全、發展利益作為最高原則，弘揚以愛國愛港為核心同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。他又强調，只有徹底擺脫殖民統治的影響，國家憲法意識才能在香港深入人心。

同以視像出席座談會的港澳辦前副主任、全國港澳研究會會長鄧中華就在主題演講中指，「中央全面管治權與特區高度自治權，是『源與流』的關係」，特區高度自治權來自中央授權，須受監管。他又提及，特區應積極履行基本法23條立法的憲制責任，消除可能危害國家安全的風險。

