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2024-03-07 17:54:42

國家發展和成就專館正另覓選址 劉明光：冀今年年中作諮詢

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科學館有望不用搬遷。(資料圖片)

科學館有望不用搬遷。(資料圖片)

去年的施政報告提出設立博物館介紹國家發展和成就專館，文化體育及旅遊局早前向立法會提交文件，提議利用香港科學館現址，而香港科學館則遷至香港文化博物館現址並進行重建，至於香港文化博物館的現有藏品，將在其他博物館重新整合和重置。惟消息一出，引來強烈反對聲音。康文署長劉明光今日(7日)表示，正與政府相關部門，包括發展局相討，看是否有更加合適的選址，希望今年年中可到立法會進行諮詢。意味著科學館或不用搬遷，文化博物館亦有望保留。
 

劉明光表示，目前仍在尋覓合適的選均，「希望如果有更好地方，就用更好的地方」。他續指，若有更適合的地方，例如交通更加方便，或者對整體佈局更好，會從這方面作考慮，「如果有就當然是首選」。他期望，今年年中能到立法會作諮詢。

夥拍teamlab辦大型戶外藝術展

康文署今日亦回顧去作工作，以及介紹來年的活動。劉明光表示，去年康文署轄下的博物館合共錄得600萬人次參觀，其中藝術館自2019年翻新後便錄得300萬人次。劉明光表示，署方去年亦舉辦首屆香港流行文化節，舉辦接近200場活動，吸引超過50萬本地及海外觀眾，其中歌星張國榮的展覽亦受不少觀眾喜愛。

今年3月至6月，康文署將夥拍國際藝術團隊teamlab和香港藝術家，以及其他機構，在維港兩岸推出大型戶外藝術計劃，展出結合藝術、科學及科技的戶外藝術裝置作品及大屏幕數碼影像，市民可在本月18日起在網上預約。此外，第二屆香港流行文化節將於4月至7月舉行，屆時約有20個演藝節目及專題展覽等。

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