熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-03-08 04:31:44
日報

國家發展和成就專館正另覓選址 劉明光：冀年中作諮詢

分享：
沙田 文化博物館

位於沙田的文化博物館或有望保留。(資料圖片)

去年的施政報告提出設立博物館介紹國家發展和成就專館，文化體育及旅遊局早前向立法會提交文件，提議利用香港科學館現址，而香港科學館則遷至香港文化博物館現址並進行重建，至於香港文化博物館的現有藏品，將在其他博物館重新整合和重置。惟消息一出，引來強烈反對聲音。康文署長劉明光昨表示，正與政府相關部門，包括發展局商討，研究是否有更合適選址，希望今年中可諮詢立法會。意味著科學館或不用搬遷，文化博物館亦有望保留。

劉明光昨與傳媒茶敘時表示，目前仍在尋覓合適的選址，「希望如果有更好地方，就用更好的地方。」他續指，若有更適合的地方，例如交通更加方便，或者對整體布局更好，會從這方面作考慮，「如果有就當然是首選。」他期望，今年年中能到立法會作諮詢。

「SmartPlay康體通」下半年推次階段優化功能

康文署又回顧去年工作，以及介紹來年的活動。劉明光表示，去年康文署轄下的博物館合共錄得600萬人次參觀，其中藝術館自2019年翻新後，累計已錄得300萬人次。劉明光表示，署方去年亦舉辦首屆香港流行文化節，有接近200場活動，吸引超過50萬本地及海外觀眾，當中歌星張國榮的展覽亦受不少觀眾喜愛。

今年3月至6月，康文署將夥拍國際藝術團隊teamlab和香港藝術家，以及其他機構，在維港兩岸推出大型戶外藝術計劃，展出結合藝術、科學及科技的戶外藝術裝置作品及大屏幕數碼影像，市民可於本月18日起在網上預約。此外，第二屆香港流行文化節將於4月至7月舉行，屆時約有20個演藝節目及專題展覽等。

Ad Block

另外，「SmartPlay康體通」去年11月正式啟用，至今已有50萬登記用戶。劉明光表示，除系統在推出初期出現磨合問題外，現時系統運作暢順，平均每日有超過一萬項成功預訂紀錄。新系統第二階段優化功能計劃將於本年下半年陸續推出，優化功能包括團體用戶登記、度假營地分配，以及團體預訂申請等。

被問到會否調整康文署轄下場地及服務的收費，劉明光指正與文體旅局作檢討，又指已很久未有調整，故「有調整唔出奇」，如有消息將稍後公布。
 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受