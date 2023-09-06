國家發改委：河套區雖小但創科特色明顯 陳國基：香港園區首期規劃初步完成

近年中港兩地政府均大力推動創科發展。中央日前公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，國新辦昨日就《規劃》舉行記者會。國家發改委黨組成員郭蘭峰表示，河套區面積雖小，但科技創新特色明顯，有助建設大灣區國際科技創新中心。出席活動的政務司長陳國基歡迎相關措施；又指香港園區第一期規劃已初步完成，涵蓋不同產業主題片區，首三座大樓將於明年年底陸續落成。

深港科技創新合作區深圳園區約佔300公頃，香港園區佔87公頃，是繼橫琴、前海和南沙後，粵港澳大灣區內第四個國家級平台的頂層設計方案。郭蘭峰表示，河套面積最小，但科技創新特色明顯，具有深港跨境接壤、「一區兩園」的優勢，集中承載一批深港科技創新資源，有助打造協同創新高地，以及推動大灣區國際科技創新中心發展。

在促進兩地人員及科研物資流動方面，海關總署副署長孫玉寧表示，會加強與相關監管部門信息共享與互認，對科創人員、車輛跨境通行給予便利；亦會優化海關監管模式，支持高新技術企業進口設備、料件，以投入生產和研發；對成套設備實行「一企一策」，便利檢驗措施。

港園區首期規劃初步完成涵蓋不同片區

香港園區方面，陳國基指，首期規劃已初步完成，總樓面面積達1,000萬平方呎，將規劃具不同產業主題的片區，包括生命健康科技區、人工智能與數據科學區、新科技先進製造區等，首期的首三座大樓將於明年年底陸續落成。

就兩地園區銜接方面，陳國基指，香港和深圳園區的公司一直就園區發展、產業鏈安排等密切溝通。他又指，港府會繼續與深圳合作，推動河套深港科技創新合作區在「一國兩制」下「一區兩園」的優勢，包括爭取試行專屬跨境政策，確保人流、物資流、數據流能夠暢通流動，實現創科深度合作的橋頭堡。

深圳市長覃偉中表示，本周四將舉行河套合作區深圳園區項目集中簽約入駐活動，共約40個項目集中入駐。香港科技園深圳分園本周四會啟用。