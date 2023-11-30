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2023-11-30 04:30:28
日報

國家載人航天工程代表團繼續訪港行程 與逾千中小學生交流

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國家載人航天工程代表團 陳冬

神舟十四號乘組指令長陳冬與學生交流。(中新社)

國家載人航天工程代表團繼續訪港行程，代表團兵分三路，到培僑中學、馬頭涌官立小學(紅磡灣)，以及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，分別與來自20間小學的逾550名學生和21所中學的逾690名學生交流，分享國家在航天科技的發展與成就，以及他們在太空的生活點滴和寶貴經歷。有學生表示，透過今次交流更了解航天員在太空工作和生活日常點滴。

國家載人航天工程代表團

代表團出席「全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演」。(蘇文傑攝)

代表團下午到紅館出席「全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演」，與市民分享國家航天事業取得驕人成就的喜悅。行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄等主持啟動儀式。大會播放數段回顧國家航天工程短片，讓觀眾一睹中國載人航天工程在過去30年間的發展歷程和成就。在交流環節，林西強團長介紹中國載人航天工程的發展，林西強表示，國家主席習近平和中央政府一直高度重視和關心支持港澳科技發展，去年啟動第四批航天員選拔時，範圍擴大到香港和澳門，經過前期兩輪選拔，最後選拔階段有來自香港的候選對象，期待早日有來自香港的航天員進入祖國太空站工作和生活，並可開展有香港特色科學試驗項目，料可與本港中小學生有更好互動，使香港和祖國航天事業有更好發展。4位航天員亦分享了在太空生活的經歷和感受。理大學科研人員則分享本港航天事業發展。

代表團傍晚到訪中聯辦。中聯辦主任鄭雁雄、副主任劉光源在門外迎接，據了解，代表團到中聯辦出席晚宴。代表團今日將出席「中國載人航天工程展」開幕禮，並與香港創科研界別和大學師生交流。

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