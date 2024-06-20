國家隊落單買港股通ETF 恒指猛衝514點

港股連日在調整0.5的黃金比率約17,800點附近徘徊，昨日終在國家隊落手買港股央企紅利ETF的消息帶動下，衝破悶局。全日彈升514點，一舉突破50天線(18,008)、10天線(18,171)和20天線(18,383)多個阻力。收市後，傳出更多中央推動金融發展措施，包括加快企業赴海外上市、多方面推動創業投資行業發展，料繼續對港股有提振作用，令港股在6月的半年結前，看高一線。

港股昨日高開141點後，升幅持續擴大，全日最高升533點見18,448點，最後以接近高位收市報18,430點。成交急增203億至11,28億元。國資委屬下的中國國新旗下國新投資，認購了廣發、南方、景順長城基金的中證國新港股通央企紅利ETF的首發份額。國新投資指此舉是要傳遞出堅定看好港股央企上市公司長期價值的積極信號。資料顯示，三基金投資標的之指數，10大持股包括不少香港投資者的心頭愛，如三桶油、三大電訊股等(見表)。而持倉最重的行業分別為能源、電訊和工業；意味基金將會按圖索驥吸納。