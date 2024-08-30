國家隊訪港交流 今出席大匯演 人氣王全紅嬋勉青少年： 熱愛就去追

巴黎奧運會內地奧運健兒代表團昨旋風式抵港，展開一連3日活動。代表團乘坐的專機昨中午抵港，政務司長陳國基等官員在場迎接。代表團由國家體育總局局長高志丹率領，訪港健兒包括來自16個運動項目的65名運動員和8名教練。他們行程緊湊，下午先在下榻酒店會見傳媒；傍晚又現身禮賓府及灣仔會展，出席歡迎會及歡迎晚宴。「六金王」馬龍希望多與本地青少年交流；最年輕的「三金王」全紅嬋則鼓勵年輕人「熱愛就去追」。代表團今晚將到伊利沙伯體育館出席大匯演。圖：林俊源 是次訪港的運動員中，59人為巴黎奧運金牌選手，僅正在美國比賽的女子網球金牌得主鄭欽文未能出席。昨上午11時半，國家隊代表團專機抵達香港，機坪早已鋪上紅地氈迎接，兩旁站滿歡迎隊伍，陳國基、文化體育及旅遊局長楊潤雄、港協暨奧委會會長霍震霆等人已到埸。 中午12時，伴隨儀仗隊音樂響起，數十名頭戴藍帽及白色上衣的學生揮舞國旗。代表團團長高志丹率先走出機艙，乒乓球運動員馬龍和跳水運動員全紅嬋緊隨其後。代表團接過少年警訊和警察少年團成員獻上的花環，向媒體揮手致意，並合影留念。隨後分批登上8輛專車前往酒店。 陳國基致辭時指，國家隊在巴黎奧運會上取得卓越成績，彰顯國家體育實力。他提到，自回歸以來，中央每屆奧運會後都安排運動員訪港，今次是第七次，顯示國家對特區的重視。

高志丹讚賞香港運動員 一眾運動員下午在下榻的海景嘉福酒店會見傳媒。團長兼國家體育總局局長高志丹首先對港人關心內地體育表示謝意。他表示，是次訪港的健兒既有多次參加奧運並屢獲殊榮的老將，亦有奧運新秀和8名金牌教練員代表。 高志丹又指，香港運動員在奧運中創造兩金兩銅的歷史佳績；又特別提到在劍擊項目中奪金的張家朗及江旻憓，而其他運動員的表現亦十分出色，展現香港青年奮發有為，完美演繹新世代獅子山精神，為祖國贏得榮譽。他表示，未來幾日全體健兒將通過參加系列活動，交流拼搏奮進的歷程，傳遞中華體育精神，回報香港同胞支持。 馬龍：是次訪港感受很不同 是特別回憶 在巴黎奧運奪男子乒乓團體金牌的馬龍表示，今次是第4次跟隨國家代表團來港，感受與2021年來港時有很大區別；希望今次能有更多機會與香港青少年交流，形容將是他職業生涯中一個特別回憶。被問到退役有何打算、會否擔任教練，他回應指，目前仍是運動員身份，日後如有轉變會讓大家知道。 女子單人10米跳台冠軍全紅嬋被問對青少年有何勉勵說話，她站起來說，有熱愛就去追，不要害怕失敗；又感謝大家對她的喜愛。在巴黎奧運刷新男子100米自由泳世績的兩金得主潘展樂被問到如何成為年輕人的榜樣，他表示，新一代年輕人應該「不怕苦、不怕累，為國爭光」；又指日後要再努力訓練，才能成為別人的榜樣。

李家超：體現國家對香港的關愛 記者會完結後，代表團隨後到禮賓府出席抵港歡迎會，並於灣仔會展出席歡迎晚宴。特首李家超與高志丹在歡迎會上交換紀念品，並與一眾運動員大合照留念。 李家超致辭時稱，在巴黎奧運會，國家運動員創下了中國參加夏季奧運會境外參賽歷史最好成績，向全世界展示體育強國的風範；對於今天能與一眾健兒在禮賓府相聚，感到十分興奮。 他續指，一眾健兒在巴黎奧運會閉幕不到三星期就來到香港與市民見面，感謝他們對香港的熱情和支持。他又感謝國家體育總局、國務院港澳辦和中聯辦的協力，體現國家對香港的重視和關愛。 市民「圍睹」下榻酒店 代表團訪港，不少市民欲一睹金牌得主的風采，他們下榻的海景嘉福洲際酒店擠滿了「粉絲」。戴小姐特意從珠海來，希望見到孫穎莎和王楚欽，還搶了9月澳門的奧運健兒表演的門票;嚴小姐從早上10時許等到中午3時，希望親眼見到運動員，並對他們表達感謝和鼓勵。 國家隊今日將分別到訪體育學院、消防及救護訓練學院、南華會及港島區一間中學，晚上到伊利沙伯體育館出席奧運健兒大匯演；明日將兵分兩路到伊館及維園示範運動項目。