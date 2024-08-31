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2024-08-31 15:25:07

國家隊訪港｜全紅嬋維園鬼馬表演「水花消失術」　拋金句「香港哪都好玩但沒玩過」

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國家隊訪港｜全紅嬋。(林俊源攝)

國家隊訪港｜全紅嬋維園鬼馬表演「水花消失術」，並拋金句「香港哪都好玩但沒玩過」。(林俊源攝)

巴黎奧運國家隊代表團展開訪港最後一日行程，今早(31日)有兩場示範表演，分別在維多利亞公園及伊利沙伯體育館舉行。其中在維多利亞公園游泳池進行3米跳板及10米高台跳水、韻律泳、反身翻騰轉體動作等示範。跳水「夢之隊」全紅嬋及拍檔陳芋汐成為全場焦點。全紅嬋除了展示獨門絕技「水花消失術」，還爆出金句，引來全場掌聲和爆笑。

跳水「夢之隊」全紅嬋及拍檔陳芋汐共同表演「水花消失術」。(林俊源攝) 跳水「夢之隊」全紅嬋及拍檔陳芋汐共同表演「水花消失術」。(林俊源攝) 跳水「夢之隊」全紅嬋及拍檔陳芋汐共同表演「水花消失術」。(林俊源攝) 跳水「夢之隊」全紅嬋及拍檔陳芋汐共同表演「水花消失術」。(林俊源攝) 跳水「夢之隊」全紅嬋及拍檔陳芋汐共同表演「水花消失術」。(林俊源攝) 全紅嬋在維多利亞公園游泳池表示獨門絕技「水花消失術」。(林俊源攝) 全紅嬋在維多利亞公園游泳池表示獨門絕技「水花消失術」。(林俊源攝) 另外兩名國家跳水運動員昌雅妮(左)和陳藝文。(林俊源攝) 國家男子跳水運動員同場表演。(林俊源攝)

「人氣王」用廣東話向觀眾問好

全紅嬋和奧運男子單人10米跳台冠軍曹緣在跳水環節接受現場主持的訪問，全紅嬋表示香港市民很熱情，並用廣東話向觀眾表達問候「大家好，我係全紅嬋，多謝大家」，惹來觀眾陣陣掌聲；曹緣則以廣東話向觀眾打招呼，稱「我係曹緣，你哋好，好嗎你哋？祝大家身體健康！」

跳水夢之隊在現場表演3米跳板及10米高台跳水項目，氣氛輕鬆愉快，奧運雙人10米高台冠軍全紅嬋、陳芋汐重演「水花消失術」，出水芙蓉展露燦爛笑容。觀眾席隨即傳來陣陣歡呼聲。

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跳水「夢之隊」全紅嬋及拍檔陳芋汐成為全場焦點。(林俊源攝) 巴黎奧運國家隊代表團展開訪港最後一日行程，其中在維多利亞公園游泳池進行3米跳板及10米高台跳水。(林俊源攝) 全紅嬋大玩鬼馬表情。(林俊源攝) 全紅嬋向傳媒展現V手勢。(林俊源攝) 全紅嬋離場時，在觀眾席上拋下不少烏龜公仔，全紅嬋隨即伸手接住，但數量太多而接應不暇。(林俊源攝) 全紅嬋離場時，在觀眾席上拋下不少烏龜公仔，全紅嬋隨即伸手接住，但數量太多而接應不暇。(林俊源攝) 有觀眾掛上全紅嬋喜愛的烏龜公司。(林俊源攝) 國家跳水「夢之隊」全紅嬋成為全場焦點。(林俊源攝) 「跳水皇后」郭晶晶亦在現場。(林俊源攝) 現場運動員合影。(林俊源攝) 現場還有韻律泳等示範。(林俊源攝) 現場還有韻律泳等示範。(林俊源攝)

離場觀眾狂拋烏龜公仔　全紅嬋「接唔切」

在跳水項目示範後，主持問全紅嬋和曹緣在香港跳水的感受，曹緣說：「很激動吧、也很開心，(市民)很支持我們」。全紅嬋就指「我覺得很好玩！」被主持問及來香港最好玩是甚麼，全紅嬋直言「都好玩、哪都好玩！」主持再問「你有去玩過嗎？」，全紅嬋則表示「還沒有」，惹來全場掌聲和爆笑。

國家隊和全紅嬋離場時，在觀眾席上拋下不少烏龜公仔，全紅嬋隨即伸手接住，但數量太多而接應不暇，部分公仔跌在地上，隊友們幫助拾起。全紅嬋手持多個烏龜公仔，離場時望向觀眾席，向市民道謝。

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