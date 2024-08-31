國家隊訪港｜全紅嬋維園鬼馬表演「水花消失術」　拋金句「香港哪都好玩但沒玩過」

巴黎奧運國家隊代表團展開訪港最後一日行程，今早(31日)有兩場示範表演，分別在維多利亞公園及伊利沙伯體育館舉行。其中在維多利亞公園游泳池進行3米跳板及10米高台跳水、韻律泳、反身翻騰轉體動作等示範。跳水「夢之隊」全紅嬋及拍檔陳芋汐成為全場焦點。全紅嬋除了展示獨門絕技「水花消失術」，還爆出金句，引來全場掌聲和爆笑。

「人氣王」用廣東話向觀眾問好

全紅嬋和奧運男子單人10米跳台冠軍曹緣在跳水環節接受現場主持的訪問，全紅嬋表示香港市民很熱情，並用廣東話向觀眾表達問候「大家好，我係全紅嬋，多謝大家」，惹來觀眾陣陣掌聲；曹緣則以廣東話向觀眾打招呼，稱「我係曹緣，你哋好，好嗎你哋？祝大家身體健康！」

跳水夢之隊在現場表演3米跳板及10米高台跳水項目，氣氛輕鬆愉快，奧運雙人10米高台冠軍全紅嬋、陳芋汐重演「水花消失術」，出水芙蓉展露燦爛笑容。觀眾席隨即傳來陣陣歡呼聲。