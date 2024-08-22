國家隊奧運代表團月底訪港，3場公開活動包括跳水及游泳示範、以及羽毛球、體操及乒乓球示範，以及「奧運健兒大匯演」的公眾門票今早（22日）10時起在城市電腦售票網公開發售，大批市民「撲飛」致網站塞車，系統輪候時間列明須逾兩小時。其中羽毛球、體操及乒乓球示範門票在開售後已經有逾5萬人輪候，跳水及游泳示範亦有逾4萬人。至於「奧運健兒大匯演」門票在開售後亦有2.8萬人輪候。

國家隊訪港門票每人每次限購兩張

門票會在城市售票網以網上、流動應用程式URBTIX或電話購票方式公開發售，每張20元、不設優惠票，每人每次限購兩張。3個活動將會分流售票，購票人士可選擇其中一個節目購票，成功進入購票頁面後系統將自行分配座位，不設自行選擇座位。

今次公開活動的門票將以實名登記方式出售，每張門票會印有持票人士的英文姓名，入場時須出示與門票上姓名相同且附有相片的身份證明文件，以便核對身份。康文署指，持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。署方發言人表示，門票只授權在城市售票網出售，提醒公眾人士購買或取得未經授權的門票，可能會被詐騙，不能入場之餘亦會招致損失。

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