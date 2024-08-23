國家隊訪港｜Carousell用戶無視門票實名制 開價1500元求看跳水表演

巴黎奧運國家隊奧運健兒代表團將於8月29日至31日訪港，其間三場活動共約5,300張門票預留公眾人士。活動昨日（22日）上午10時起開售，逾萬人搶購，約40分鐘已顯示全部售罄。其後，香港二手網上買賣平台Carousell、內地社交平台小紅書均出現用戶徵求門票，有人不惜花費1,500元欲看跳水表演。惟此次購票屬實名制，康文署早前提醒，購票人士不得擅改門票資料或轉讓門票，有違者將被拒入場，已繳款項亦不獲退還。

翻查香港二手平台Carousell，陸續有用戶發帖徵求門票。當中，有人寫道「求 31.8 跳水表演門票1-2張 高價收」，亦有人願花600元求購一張羽毛球、體操及乒乓球示範表演門票。還有人不惜花1,500元徵收相關表演門票。在內地社交平台小紅書，亦有個別網民徵收門票。

但此次購票屬實名制，康文署早前提醒，持票人入場時必須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身份證明文件，以便核對身份，否則將被拒入場，而所有已繳款項將不會獲退還。持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。此外，康文署強調，從未授權任何人在城市售票網以外售票。公眾人士購買或取得未經授權的門票，可能會遭受詐騙，不但不能入場，亦會招致損失。