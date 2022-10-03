國家首次在港選拔港澳專家上太空 周四起招募3星期 須擁博士學位

香港人有望上太空！據中國載人航天工程辦公室消息，國家第四批預備航天員選拔工作已於近期啟動，更首次在港澳地區選拔「載荷專家」。本港將於本周四(6日)起初步招募，年齡、身高、學歷等都有嚴格要求。

國家今次將選拔12至14名預備航天員，包括7至8名航天駕駛員、5至6名航天飛行工程師及載荷專家。其中載荷專家約2名，並首次在港澳地區選拔。選拔預計一年半左右完成。今次載荷專家將在從事空間科學研究及應用相關領域的科研人員中選拔，一般在太空飛行任務中負責開展太空實驗或試驗研究，操作或使用太空實驗設備，並配合其他航天員開展站務管理的日常工作。港府將於本月6日至27日，透過11間本地大學、政府5所研究中心、生產力促進局、數碼港和科學園內科研機構或企業，以及政府部門和醫管局初選招募；透過其他機構或企業報名亦會考慮。參選人須為香港永久居民的中國公民，年齡為30至45歲，且身體健康，在相關專業擁有博士學位，專業經驗不少於3年(基本要求見表)。進一步選拔則由內地負責。

行政長官李家超歡迎和感謝國家在港選拔載荷專家，形容是振奮人心的喜訊，極具歷史性意義，充分體現國家對香港的關愛、支持和信任。負責跨局協調及宣傳教育工作財政司副司長黃偉綸昨在記者會上表示，當局必定全力配合有關工作。獲選專家將獲得津貼，並在內地接受訓練，但未公布具體細節。