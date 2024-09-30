國慶半價睇戲暫3%場次滿座　田啟文指優惠多新戲少難吸客

國慶75周年全港半價看電影，預購卻未似預期。《am730》統計四間戲院明日218場次中，至今日下午只有7場滿座，佔比3.21%，僅26場屬尚餘少量座位，佔比11.9%，氣氛未見熱烈。香港電影工作者總會發言人田啟文表示，今年國慶檔新戲少，戲碼不強，加上國慶75周年活動和優惠較去年多，市民或有其他選擇。 為慶祝國慶75周年，香港戲院商會明日（1日）舉辦「10·1半價睇好戲」，全港59間商業戲院今日所有場次戲票律半價，《am730》統計票房較高的尖沙嘴K11 Art House、沙田Movie Town、元朗MY CINEMA YOHO MALL和尖沙嘴英皇戲院iSQUARE四間戲院明日共218場次中，於今日下午3時許左右，共有7場滿座和26場剩餘少量座位，佔比分別3.2%及11.9%，飾下有123場尚有座位和62場有大量座位，佔比分別為56.4%和28.4%。

荒野機械人2場滿座志願軍僅1場餘少量座位 電影方面，明日上映的電影《荒野機械人》上座率較高，在四間戲院中共有21場次，當中有2個場次滿座，另有6個場次剩餘少量座位；同於明日上映的《志願軍第二部︰存亡之戰》共有6場次，僅有1場剩餘少量座位，3座尚有座位。而《我談的那場戀愛》共有26場次，只有2場次剩餘少量座位，19場尚有座位。

田啟文料優惠多競爭大市民未必看戲 距國慶優惠不足一天，滿座和剩餘少量座位的比率合計只有約15%，香港電影工作者總會發言人田啟文向《am730》表示，今年國慶檔期的戲碼不強，且新戲不多，亦沒有觀眾十分期待的電影上畫，而適逢國慶75周年，今年有大量國慶活動和優惠推出，形成內部競爭，「觀眾考慮唔係淨係戲院有優惠，會諗下其他優惠，可能做其他嘢」。他又相信，部分市民或請了周一假期，自製四天短假外遊，或探訪親朋。

內地旅客方面，他指出，內地同期推出10部新戲，「大大細細都有，無疑內部會著數啲」，亦難吸引內地客來港時看戲。但他指，今年國慶票房即使遜於去年，亦不具指標性，「全城唔同優惠，自己內部搶咗」，又笑言星期二戲票一向較便宜，若要追求滿座效果，「就係一折，就爆晒」。 邵家輝料國慶北上較去年熾熱 批發及零售界立法會議員邵家輝指，去年北上熱潮未如今年熾熱，相信不少人趁國慶到內地消費，亦相信今年戲碼或未足夠吸引。他希望各界爭取時間加強宣傳，配合飲食零售平台一起製造喜氣洋洋的氣氛，「睇戲、食飯、買嘢，夜晚又有煙花、無人機睇」。 對於今年國慶市道，邵家輝指，內地旅客已經來港，大家都期望各界可以大力消費，亦希望本港市民可以做「旅客大使」。