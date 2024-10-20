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2024-10-20 18:04:21

國慶巴士展覽模型不敵高溫車身變形窗框脫落　無受損模型移至室內展區展示 (多圖)

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有展出的巴士模型不敵高溫導致變形。(網民Rheneas Choi@FB群組「巴士迷俱樂部」)

有展出的巴士模型不敵高溫導致變形。(網民Rheneas Choi@FB群組「巴士迷俱樂部」)

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運輸署一連4日舉行國慶75周年巴士展覽，聯同3間巴士公司在銅鑼灣維多利亞公園展出多款退役，並設有巴士模型展和「打卡點」，並展出不同年代車長制服、懷舊巴士車票等新舊物品。展出的75架巴士模型被放置在露天的「75」字樣膠箱內，懷疑在猛烈陽光曝曬下，以及受膠箱內的高溫影響，導致車窗、車身等變形，車內扶手等設施亦未能倖免。

▼展出的巴士模型不敵高溫熱熔▼

維園的國慶75周年巴士展覽，在露天位置以膠箱展示75架巴士模型。(資料圖片／中通社) 巴士模型在展覽正式開放前的上午11時許仍完好無缺。(資料圖片／中通社) 有展出的巴士模型不敵高溫導致變形。(網民Rheneas Choi@FB群組「巴士迷俱樂部」) 有展出的巴士模型不敵高溫導致變形。(網民Rheneas Choi@FB群組「巴士迷俱樂部」) 有展出的巴士模型不敵高溫導致變形。(網民Rheneas Choi@FB群組「巴士迷俱樂部」) 有展出的巴士模型不敵高溫導致變形。(網民Rheneas Choi@FB群組「巴士迷俱樂部」) 有展出的巴士模型不敵高溫導致變形。(網民Rheneas Choi@FB群組「巴士迷俱樂部」)

網民笑言「事故車模型展覽」

香港天文台指，在展覽首日的下午1時，天文台總部錄得33.6度高溫，是有紀錄以來年內最遲出現酷熱天氣的日子，當中跑馬地更錄得高達35.3度高溫。有網民在社交網站群組「巴士迷俱樂部」上載一批照片，可見展示的模型當中，不少出現膠窗框脫落、擋風玻璃和車身變形等情況，更有模型車內的行李架和扶手同樣扭曲。其他網民留言笑言「似交通意外d(啲)車多d(啲)」、「呢啲係事故車模型展覽」、「巴士冷氣壞咗」。

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運輸署今日回覆《am730》查詢指，昨日是有紀錄以來年內最遲出現的酷熱天氣，巴士展覽的其中一項模型展示中，部分巴士模型因高溫而出現變形。署方續說，巴士模型由專營巴士公司借出，為免其他模型受損，經徵詢巴士公司後，運輸署已安排將其餘巴士模型在室內展區繼續供市民欣賞，展覽整體上不受影響，會如期繼續舉行。

▼運輸署一連4日舉行巴士展覽▼

維園一連4日舉行國慶75周年巴士展覽，展出多輛退役巴士。(資料圖片／中通社) 維園一連4日舉行國慶75周年巴士展覽，展出多輛退役巴士。(資料圖片／中通社) 維園一連4日舉行國慶75周年巴士展覽，展出多輛退役巴士。(資料圖片／中通社) 維園一連4日舉行國慶75周年巴士展覽，展出多輛退役巴士。(資料圖片／中新社) 維園一連4日舉行國慶75周年巴士展覽，展出多輛退役巴士。(資料圖片／中新社) 維園一連4日舉行國慶75周年巴士展覽，展出多輛退役巴士。(資料圖片／中新社)
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