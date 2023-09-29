國慶煙花夜‧港九多處晚上7時起封路 灣仔海濱藝遊坊10.1傍晚小休 10點半重開

昨晚迎月夜，今日是中秋節，相信不少市民今日獲僱主「放早」，連同明起一連三國慶假期，上班族終可小休享受開心假期。中秋和國慶活動多，當中停辦3年的大坑舞火龍昨晚起一連3晚再龍躍騰飛，而十一國慶煙花匯演再度在維港上空上演。大型活動舉行同時，多區將有特別封路安排，市民要留意。至於灣仔海濱藝遊坊於國慶當日傍晚5時關閉，至晚上10時半重開，警方解釋是要平衡公眾安全。
天文台指，高空反氣旋會在未來兩三日為華南帶來大致晴朗的天氣，但高溫觸發的雷暴會影響該區，料周末及下周初部分時間有陽光及酷熱，亦有一兩陣驟雨。市民外出時，宜帶備雨具。
康文署現正於維多利亞公園舉辦市區中秋綵燈會，因疫情停辦3年的大坑舞火龍由昨晚起一連三晚於中秋節期間舉行，近300人舞動著長達67公尺、插上逾萬枝線香的火龍飛舞，經浣紗街、銅鑼灣道街道，在大坑一帶巡遊沿順時針方向巡遊。舞火龍總指揮張國豪表示，對復辦舞火龍感很興奮，並指今年參加人數特別多，亦特設由數十名青少年組成的少年火龍團演出，期望可以將舞火龍文化傳承下去。
大坑火龍今晚走進維園
今晚中秋，大坑火龍將於晚上10時半「走進」維園五、六號足球場，屆時將進行簪花掛紅儀式，由康文署署長劉明光與大坑坊眾福利會理事長袁效權主禮 。
國慶煙花匯演於10.1晚上9時再在維港上空上演。維港兩岸近年開放了新海濱路段，成為新的觀賞點，包括西九文化區、炮台山東岸公園。警方港島交通部執行及管制組警司林知行表示，今年增加很多可以觀賞煙花的地方，不會預計屆時現場有多少人欣賞煙花，但會安排足夠警力在現場維持秩序及提供指示。金紫荊廣場當日下午4時起封閉，九龍及港島相關地段亦會分別在當晚7時及7時半起分段封路。
灣仔「海濱藝遊坊」檔販一度被要求國慶日下午4時關閉，發展局昨表示，警方經進一步評估情況後，認為可「寬鬆處理」灣仔海濱藝遊坊10月1日國慶日開放時間。最新安排當日日間開放時段為上午10時至下午5時，下午4時最後入場，市民需於5時前離開；至晚上10時半重開至最遲凌晨2時，確實閉場時間稍後公布。林知行回應指，得悉發展局在社交媒體公布最新安排，但指不論在新舊安排下，警方都希望將事件做到「盡善盡美」，在便利市民及維持公眾安全取得平衡。有檔主表示，國慶當晚晚上可重開，料吸引市民觀賞煙花後到場消費，但有檔主表示，安排超出預算，考慮會否在晚間時段再營業。
發展局承擔額外電力開支
就海濱藝遊坊前日部分攤檔無電力供應，發展局說，政府承辦商昨早在場地增加電力供應裝置，確保電源充足穩定，機電工程署人員亦有到場確保額外電力接駁妥當安全。當局說，聯辦機構已確認不會就額外電力供應收取費用，為此已收取的費用，會盡快退款；至於未來額外電力開支，將由發展局作為聯辦一方承擔。