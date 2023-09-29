國慶煙花夜‧港九多處晚上7時起封路 灣仔海濱藝遊坊10.1傍晚小休 10點半重開

昨晚迎月夜，今日是中秋節，相信不少市民今日獲僱主「放早」，連同明起一連三國慶假期，上班族終可小休享受開心假期。中秋和國慶活動多，當中停辦3年的大坑舞火龍昨晚起一連3晚再龍躍騰飛，而十一國慶煙花匯演再度在維港上空上演。大型活動舉行同時，多區將有特別封路安排，市民要留意。至於灣仔海濱藝遊坊於國慶當日傍晚5時關閉，至晚上10時半重開，警方解釋是要平衡公眾安全。

天文台指，高空反氣旋會在未來兩三日為華南帶來大致晴朗的天氣，但高溫觸發的雷暴會影響該區，料周末及下周初部分時間有陽光及酷熱，亦有一兩陣驟雨。市民外出時，宜帶備雨具。

康文署現正於維多利亞公園舉辦市區中秋綵燈會，因疫情停辦3年的大坑舞火龍由昨晚起一連三晚於中秋節期間舉行，近300人舞動著長達67公尺、插上逾萬枝線香的火龍飛舞，經浣紗街、銅鑼灣道街道，在大坑一帶巡遊沿順時針方向巡遊。舞火龍總指揮張國豪表示，對復辦舞火龍感很興奮，並指今年參加人數特別多，亦特設由數十名青少年組成的少年火龍團演出，期望可以將舞火龍文化傳承下去。