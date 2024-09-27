國慶煙花警料33萬人看 維港兩岸下午起封路

下周國慶日當晚9時維多利亞港將舉行煙花匯演，長23分鐘的八幕共發放31,888枚煙花。警方指，年初農曆新年煙花有約33萬人在維港兩岸觀賞，相信國慶煙花的人數水平相若甚至更多，將會配備適當人手和準備相應的人流和交通管制措施，又稱無情報顯示本港會受恐怖襲擊。
九龍區當日傍晚6時起開始封路，首階段涉及柯士甸道以南的尖沙咀大部分道路，半小時後封閉尖沙咀碼頭巴士總站。西九文化區一帶道路和柯士甸道西晚上7時起封閉，煙花開始前15分鐘再封閉部分尖沙咀道路。
港島區方面，灣仔金紫荊廣場當日下午4時起封閉，灣仔和中區部分道路會在晚上7時半起分階段封閉，東岸公園附近路段和東區走廊相關入口亦會封閉。
警方西九龍總區交通部執行及管制組總督察何雋軒指，已在高鐵站外增設臨時跨境巴士站協助疏導旅客，又指煙花匯演約9時半結束，相信旅客有充足時間乘車返回內地。
管制站加派人手應付旅客
另外，十一黃金周長假期將至，政府預計有逾1,000萬人次出入境。保安局長鄧炳強表示，將在一些旅客較多的地方加強警力疏導人潮，陸路管制站也會加派海關、入境處和警隊等人手，以及加開出入境通道，確保旅客暢順過關。
鄧炳強指，政府會啟動跨部門指揮中心，有需要的話保安局緊急事故監察及支援中心也會啟動，目的是確保市民能暢順出入境。