國慶煙花警料33萬人看 維港兩岸下午起封路

警方預計，維港兩岸觀看國慶煙花的人數，與年初農曆新年煙花相若。(資料圖片)

下周國慶日當晚9時維多利亞港將舉行煙花匯演，長23分鐘的八幕共發放31,888枚煙花。警方指，年初農曆新年煙花有約33萬人在維港兩岸觀賞，相信國慶煙花的人數水平相若甚至更多，將會配備適當人手和準備相應的人流和交通管制措施，又稱無情報顯示本港會受恐怖襲擊。

九龍區當日傍晚6時起開始封路，首階段涉及柯士甸道以南的尖沙咀大部分道路，半小時後封閉尖沙咀碼頭巴士總站。西九文化區一帶道路和柯士甸道西晚上7時起封閉，煙花開始前15分鐘再封閉部分尖沙咀道路。