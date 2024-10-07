國慶黃金周旺丁旺財 首5日近百萬內地客訪港升35% 餐飲業料生意額達20億元

內地國慶黃金周今日最後一天，期間逾百萬內地客訪港旺丁旺財！入境處長郭俊峯昨表示，黃金周首5日有98萬內地訪客入境，較去年同期升35%；並預計今年總出入境人次將達3億，重返疫情前水平。百萬內地客訪港，令對黃金周寄予厚望的旅遊業和飲食業感滿意，香港餐飲聯業協會長黃家和指，估計期間業界生意額可達20億元，並期望整個10月可達90億元。 旅遊促進會總幹事崔定邦亦形容對旅客入境人次「滿意而合理」，又指中小型酒店預訂爆滿，相信同業採取以穩定房價吸引客人的策略。

郭俊峯

入境處長郭俊峯昨表示，10月1日至5日有98萬內地訪客入境，較去年同期上升35%，單就國慶日當天，就有22.1萬多名內地訪客入境，較上年同日的17.7萬人為多。據他觀察各個口岸、旅遊景點、網紅餐廳都很熱鬧，顯示特區政府、社會各界舉行的慶祝活動很受歡迎。 他又指，為了加快過境時間，處方已在西九龍高鐵站增設10多條「E道」，「E道對於疏導人流發揮非常大作用」，各口岸目前已設立756條E道。他又相信聖誕節會迎來另一輪出入境高峰，全年總出入境人次將重返3億，至疫情前水平。而今年至今出入境人次最多的一天是8月25日，當日有超過121萬人次從各個不同口岸出入境。

崔定邦

內地團75%在港過夜 國慶黃金周開始前，本港旅遊業和飲食業均寄予厚望可帶旺市道。香港旅遊促進會總幹事崔定邦向本報稱，業界早在通關後多加宣傳，且內地人本已對來港旅遊感興趣，故今年黃金周的數字「既令人滿意，亦都係合理嘅」。他又提到十一黃金周酒店業的生意不錯，有中小型酒店在假期間預訂爆滿，而普遍房價比去年減少一成，相信同業採取以穩定房價吸引客人的策略。 崔定邦提到業界早前預料，整個黃金周將有過千團訪港旅行團，他指當中約75%旅行團都有兩日一夜的行程；故酒店業黃金周的生意不錯。他續指，除傳統內地長假，本港每天均有逾十萬人次訪港，故他對未來市況感樂觀。

黃家和