國慶黃金周122萬內地客來港升27% 李玉兒︰旅客用八達通錄1億港元交易額

李玉兒

一連七日的國慶黃金周，行政長官李家超指，本港十一黃金周舉辦多項活動，內地訪港旅客有所上升，7日黃金周共有122萬內地遊客，即是每日有逾17萬遊客，按年升27%，亦比今年五一黃金周增13%。八達通公司則指，數據顯示，10月1至7日期間，旅客使用八達通錄得1億港元交易額，旅客版手機八達通活躍用戶數量為去年同期3倍，而同期港人北上使用八達通銀聯QR代碼的用量也較去年同期增50%。 八達通營業及市務總監李玉兒昨表示，自今年初以來，已有超過1,000萬名訪港旅客使用實體或手機八達通，當中旅客版手機八達通的活躍用戶數量是去年同期的三倍，整體消費是去年同期的四倍，按年計，人均零售消費額升近三成，她指顯示旅客在使用手機八達通的同時，享受到了更便捷的消費體驗。除搭乘公共交通，旅客們還廣泛使用手機八達通於餐飲食肆、超市及便利店消費。

她又稱，內地訪港客的消費模式正在演變。香港提供更多新興的「體驗式」和「沉浸式」旅遊場景，除傳統的大型連鎖食肆外，許多具有特色的地區餐飲小店也受到熱捧，這些小店的交易金額佔食肆總交易額近四成。 至於今年較早時推出八達通全國通卡，李玉兒說，目前已經售出超過6萬張，累計用金額達4,000萬港元，該卡允許消費者以港元充值並在全國逾336個城市乘坐公共交通，使用量最高的城市依次是深圳、廣州、北京、上海、長安及珠海等。 樂悠節最高單卡消費達2萬元 就八達通於8月28日推出了首屆「8.28樂悠節」。她說，在促銷期間，即從8月28日至9月10日，近200萬樂悠咭持有人使用他們的卡進行出行和消費，總消費金額超過8億港元，最高單卡消費達到2萬港元。