國慶75周年｜一連兩日無人機表演被取消 超寬頻技術或可作後備方案

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，GPS定位技術可能受天氣情況影響，坊間亦有UWB超寬頻技術，可協助無人機表演。超寬頻技術正在發展，生活上亦有例子，因此可以考慮以此技術作為無人機表演後備方案。據他了解，一些較短距離使用超寬頻技術不需申請牌照，但如果在較大範圍的無人機表演使用，就有可能需要另外申請牌照。

昨晚(1日)國慶煙花前無人機環節及前晚(30日)西九文化區無人機表演基於安全理由被取消，對於連續兩日發生類似事件，專家認為可借助超寬頻技術，以防定位技術受天氣干擾。

楊景賞：有公眾就不能採取超寬頻技術

中國香港無人機總會主席楊景賞表示，連續兩晚的無人機表演都因「電離層閃爍」而被取消，這涉及太陽活動，難以事前預測及預計消散時間，只能夠等待。內地近日無人機表演順利舉行，主要因為兩地情況不同，本港要求現場直播，內地則等到近凌晨時間，不影響表演才舉行；加上表演空間較大，較少人群聚集，所以表演順利完成。

楊景賞又說超寛頻技術較適合單體式無人機，但無人機表演難以用網絡形式連接，因為現場公眾使用的無線網絡會影響到網絡系統，所以一般無人機表演，如果現場有公眾就不會採取超寬頻技術。