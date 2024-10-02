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2024-10-02 12:10:06

國慶75周年｜一連兩日無人機表演被取消 超寬頻技術或可作後備方案

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無人機表演因電離層閃爍取消，專家認為超寬頻技術可作無人機表演後備方案。(資料圖片)

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昨晚(1)國慶煙花前無人機環節及前晚(30)西九文化區無人機表演基於安全理由被取消，對於連續兩日發生類似事件，專家認為可借助超寬頻技術，以防定位技術受天氣干擾。

 

方保僑：超寬頻技術可作後備方案

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，GPS定位技術可能受天氣情況影響，坊間亦有UWB超寬頻技術，可協助無人機表演。超寬頻技術正在發展，生活上亦有例子，因此可以考慮以此技術作為無人機表演後備方案。據他了解，一些較短距離使用超寬頻技術不需申請牌照，但如果在較大範圍的無人機表演使用，就有可能需要另外申請牌照。

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香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示超寬頻技術可作無人機表演後備方案。(資料圖片)

楊景賞：有公眾就不能採取超寬頻技術

中國香港無人機總會主席楊景賞表示，連續兩晚的無人機表演都因「電離層閃爍」而被取消，這涉及太陽活動，難以事前預測及預計消散時間，只能夠等待。內地近日無人機表演順利舉行，主要因為兩地情況不同，本港要求現場直播，內地則等到近凌晨時間，不影響表演才舉行；加上表演空間較大，較少人群聚集，所以表演順利完成。

楊景賞又說超寛頻技術較適合單體式無人機，但無人機表演難以用網絡形式連接，因為現場公眾使用的無線網絡會影響到網絡系統，所以一般無人機表演，如果現場有公眾就不會採取超寬頻技術。