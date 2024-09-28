國慶75周年｜免費搭電車天星小輪 林世雄：交通優惠下周一起揭序幕

為慶祝中華人民共和國成立七十五周年，運輸及物流局局長林世雄表示，政策局轄下多個部門推出多項慶祝活動，他亦感謝多個公共交通營辦商及贊助商支持，交通優惠將由下周一起揭開序幕。
75折搭港鐵輕鐵
林世雄在網誌提到，天星小輪來往尖沙咀至灣仔或中環的航線，市民可在9月30日至10月2日免費乘搭；國慶當日，電車免費；市民當日還可以75折優惠乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士；小童乘坐城巴、新大嶼山巴士、九巴及龍運巴士的日間路線同樣免費。
富裕小輪派750張免費乘船券
富裕小輪提早派發各750張「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」的免費乘船券；國慶日生日的市民，可免費乘搭以上兩條航線以及「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」航線。
路政署舉辦國慶主題攝影比賽
另外，路政署舉辦國慶主題攝影比賽；海事處10月6日會在中環的香港海事博物館舉辦「海事同樂日」，市民可以登上最新巡邏船「海事1」和海道測量船「水文2」，近距離觀看行動船隻內的裝備，當日早上11時半及下午4時，將會有海上垃圾及油污清理示範。
運輸署舉辦巴士巡遊
運輸署舉辦的巴士巡遊10月19日登場，屆時三間專營巴士公司將分別派出不同類型的巴士，由銅鑼灣維園出發，經香港島北岸前往中環碼頭。10月19日至22日期間，維園足球場將展出多輛退役和現役巴士，包括最新引入的新能源巴士以及各種與巴士服務相關的新舊物品，標誌着1949年至今專營巴士在香港的發展。
原文刊登於 香港電台