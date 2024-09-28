國慶75周年｜免費搭電車天星小輪 林世雄：交通優惠下周一起揭序幕

為慶祝中華人民共和國成立七十五周年，運輸及物流局局長林世雄表示，政策局轄下多個部門推出多項慶祝活動，他亦感謝多個公共交通營辦商及贊助商支持，交通優惠將由下周一起揭開序幕。

75折搭港鐵輕鐵

林世雄在網誌提到，天星小輪來往尖沙咀至灣仔或中環的航線，市民可在9月30日至10月2日免費乘搭；國慶當日，電車免費；市民當日還可以75折優惠乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士；小童乘坐城巴、新大嶼山巴士、九巴及龍運巴士的日間路線同樣免費。