國慶75周年｜《千人華服賀國慶》晚會圓滿舉行 內地、香港及澳門年輕人共賀國慶

今年是中華人民共和國國慶75周年，文化體育及旅遊局和康樂及文化事務署（康文署）於昨晚（10月4日）在灣仔伊利沙伯體育館舉行《千人華服賀國慶》。昨晚的晚會有過千名來自不同機構和團體的內地、香港及澳門的年輕人，分別穿上華服或具華服元素的服飾，共同展現華服的獨特魅力，弘揚中華文化！

政務司司長陳國基在開幕典禮上致辭時表示，「華服」是中國傳統文化的精髓，優美精湛的工藝蘊含豐富深厚的文化內涵。特區政府會繼續全力推動文化產業發展，發揮香港中西文化薈萃的特點，向世界傳揚中華優秀傳統文化。 文化體育及旅遊局局長楊潤雄、康文署署長劉明光、「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下「愛國主義教育工作小組」組長李慧琼，以及韻律動力基金有限公司主席彭韻僖，亦為《千人華服賀國慶》晚會擔任開幕典禮主禮嘉賓。

昨晚晚會的節目融合精彩的表演藝術和優秀的服裝設計，讓參與晚會年輕人從不同角度欣賞華服的豐富傳統文化內涵。多個團體帶來充滿中華文化特色的表演，包括150名保良局屬下幼稚園及幼兒園學生的舞獅表演，75隻小獅子靈巧生動，並由政務司司長陳國基和其他主禮嘉賓點睛，為晚會揭開序幕。然後，新聲國樂團演奏熱情澎湃的中樂作品《八駿》，樂曲以駿馬奔騰比喻奮發向前的香港精神。一班充滿活力的培正小學學生亦以他們敏捷的身手和精準的節拍在晚會演出武術和中國鼓。 晚會上亦有從四川遠道而來的吉祥白馬藝術團表演別具特色的民族歌舞。鋼琴演奏家陳雋鶱、胡琴演奏家陳璧沁、大提琴演奏家左啟希和流行鼓手劉卓熙，更攜手獻上一場中西音樂融合的四重奏演出。 除了音樂演奏外，來自三個團體的年輕人，包括香港華風國潮文化協會、國風雅集香港漢服文化協會及香港遊樂場協會，亦身穿華服在舞台上展示他們精心排練的才藝表演，讓人眼前一亮。 晚會其中亦有環節向觀眾展現「華服」之美。多位專業模特兒穿上香港知名時裝設計師何國鉦、蔡毅明和林春菊設計的優秀作品，帶來一場融匯中國服飾元素和現代設計槪念的時裝秀。設計師亦與晚會的年輕人分享他們的創作理念，引領年輕人欣賞華服的獨有服裝概念，和流傳千百年的民族智慧。晚會還設有華服百科問答比賽，讓參與的年輕人以生動有趣的方式更深入了解中華文明，增強文化自信和民族自豪感。最後，晚會亦特邀75名年輕人一起上台大合唱，讓《千人華服賀國慶》活動在熱烈慶祝國慶75周年的氛圍中圓滿結束。

香港童軍總會是昨晚出席晚會的團體之一，參與的童軍沒有穿上童軍制服，而是穿上自行搭配具有華服元素的服飾，展現他們創意及個人風格的同時，亦向外界展示中華傳統文化。

曾代表香港童軍參與過多次海外交流的孟德優同學說，童軍是很國際化的羣體，這次《千人華服賀國慶》是一個很好的機會，讓來自不同城市、團體和組織的年輕人，一同換上華服慶祝國慶，展現中華民族歷史悠久的傳統文化特色。孫澄之同學補充，中華文化與童軍精神在本質上有著相似之處。中華文化強調薪火相傳，注重將傳統價值觀和技藝代代相傳，讓後人能夠繼承和發揚光大。童軍精神同樣重視傳承，通過學習和實踐各種技能，例如繩結，讓年輕人學習到前人累積的生活技能、領導技巧和團隊合作精神。