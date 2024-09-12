國慶75周年｜大埔區一系列慶祝活動 與市民玩遍海陸空

為慶祝國慶75周年，大埔民政處以及不同大埔區地區團體將於本年9月下旬起至本年底舉行一系列豐富多彩的大型地區慶祝活動，共同營造繽紛熱烈的國慶氛圍，厚植愛國情懷。 作為一連串大埔地區慶祝國慶活動的開幕式，大埔民政處聯同大埔區議會、新界社團聯會大埔地區委員會、大埔各界慶祝國慶籌備委員會將於9月21日舉行「林村河海陸空巡遊匯演」，為大埔賀國慶75周年活動揭開序幕。當日活動詳情如下： 大埔賀國慶75周年活動開幕式—林村河海陸空巡遊匯演 「陸」一匯景巡遊（9月21日下午4時） 75隊由學校、地區團體、青年組織、非政府機構等組成的巡遊隊伍將參與匯景巡遊，以大埔五大地區特色「傳統、許願、青年、體育、自然」為主題，展示大埔獨有的魅力。隊伍由天后宮風水廣場出發經汀角路、太和路、南運路至寶湖道小型足球場，沿途有飄色、舞龍、醒獅、銀樂隊等表演獻技，充滿歡樂氛圍。

「海」—水上三重樂：水上匯演x 水上市場x河上表演（9月21日下午5時45分） 大埔地標廣福橋下的林村河面將設置水上舞台；在開幕式典禮進行前，主題特色的巡遊隊伍、傳統舞龍醒獅表演及大型管弦樂團和合唱團表演等，將於水上舞台為市民獻上精彩絕倫的表演。典禮儀式包括賀國慶燈飾亮燈儀式及煙火效果。 大會當晚亦安排「林村河水上市場」，岸上或河中小艇的市民均可以於多艘河上水上市場小艇購買特色漁農小食或飲品；並安排多艘綵艇進行河上現場音樂表演，陪襯林村河兩岸的國慶燈飾，令市民充分感受林村河的特色。

「空」一國慶大埔x奶龍無人機及主題表演（9月21日晚上8時） 大會聯乘內地人氣卡通人物奶龍，緊接開幕式典禮後，為香港市民帶來首場「國慶大埔 ×奶龍無人機表演」，500架無人機將於林村河夜空，共15 幅圖，拼砌多個具大埔地區特色的圖案，大放異彩，為市民帶來精彩的空中表演。

另外，以奶龍遊大埔為主題的實景表演將於翌晚（9月22日）在林村河行人路近大中橋及綵艇上粉墨登場，與市民近距離接觸及拍照。 「林村河綵艇夜遊」（9月22、28、29日及10月1日下午6時30分至晚上9時30分） 由9月22日至10月1日的週末晚上，大會將安排綵艇供市民在林村河上夜遊，來回大埔海濱公園碼頭至廣福橋，市民可沿途欣賞河道兩旁的節慶燈飾、參與林村河水上市場，並享受水上表演。

「國慶市集」（9月21至22日下午4時至晚上10時） 為歡度國慶及提振地區經濟，大埔民政處及大埔區議會提振地區經濟專責工作小組將於9月21至22日於大埔藝術中心舉辦一連兩晚的「國慶市集」。市集包含由本地商戶及食肆主理的約60攤檔，售賣各種特色美食及產品，亦有傳統文化區及許願區等，大會亦安排表演及青年工作坊等，開放至晚上10時，參與市集攤檔的單位將提供國慶優惠。 為慶祝國慶75周年這個特別的日子，大會特別安排製作「大埔賀國慶75周年禮罐」，於國慶市集消費滿指定金額的市民即可換領，內含多款具本地特色的零食，一同分享國慶的歡愉。

「大埔賀國慶75周年購物和餐飲消費優惠推廣活動」 於9月下旬至10月期間，「大埔賀國慶75周年購物和餐飲消費優惠推廣活動」將結集本地商戶在購物、餐飲及其他消費方面於國慶期間提供的優惠，並透過以上多項精彩活動帶動人流和消費，以提振地區經濟，讓市民歡度國慶。 其他慶祝國慶活動 大埔社區團結和諧，地區全力推動國慶75周年活動。除了上述活動，其他慶祝國慶活動包括升旗禮、國慶酒會、大埔萬家歡樂迎中秋晚會、中國功夫及太極交流匯演、書畫展、電影放映會、曲藝匯萃、小學及幼稚園國慶生日卡填色比賽、大埔區校際普通話朗誦及繞口令比賽、國慶盃乒乓球團體賽等，為市民帶來全方位的精彩國慶活動體驗。