國慶75周年｜康文署推新中國成立75周年成就展 全方位介紹國家展進程

為慶祝中華人民共和國成立75周年，康文署明日（27日）起於香港歷史博物館和香港科學館推出「盛世啟航—新中國成立75周年成就」展覽系列，在不同的發展領域介紹國家在過去75年間砥礪奮進的全面發展進程，展期至明年二月五日，免費入場。
歷史博物館介紹中國經濟發展基建及文化事業等
位於香港歷史博物館一樓大堂的「飛躍發展」展覽，透過文字及新聞圖片，介紹中國在經濟發展、基礎建設、文化事業、體育發展及生態保育等方面的發展和成就，並特別展出多名運動員贏得的奧運會及殘奧會獎牌，包括中國香港滑浪風帆運動員李麗珊於一九九六年亞特蘭大奧運會為港贏得的首面金牌、中國香港運動員蘇樺偉於二○○○年悉尼殘疾人奧運會男子100公尺（T36級）贏得的金牌、中國跳水運動員郭晶晶於二○○八年北京奧運會贏得的女子單人三米跳板金牌及中國香港運動員何詩蓓於二○二○年東京奧運會贏得的女子100公尺自由式銀牌，與市民分享刻苦訓練的成果。「飛躍發展」展覽詳情請瀏覽hk.history.museum/tc/web/mh/exhibition/75A-Exhibition.html。
科學館二樓展覽廳「科技創新」以3件大事為時間節點
國家的科技事業在過去75年間取得驚人發展。位於香港科學館二樓展覽廳的「科技創新」展覽以三個重大歷史事件為時間節點，包括大慶油田發現65周年、中國第一枚原子彈成功爆炸60周年及我國設立國家最高科學技術獎25周年，分為「共和國血脈」、「無聲的驚雷」和「拳拳報國芯」三個展區，以圖文、影片、實物及互動展品等多種形式介紹中國在科學和技術領域所取得的輝煌成就，展現中國科技工作者的愛國情懷與堅定信念。精選展品包括發現大慶油田的重要歷史證據，來自松遼盆地的「松基三井」岩心（複製品）、介紹「東風一號」導彈飛天、原子彈爆炸、氫彈爆炸及「東方紅一號」升空等重要歷史事件的沉浸式空間「東方巨響」及由中國科研團隊自主研製，國內首台、國際唯二實現「量子計算優越性」的「祖沖之號」超導量子電腦模型。
科學館特備覽廳介紹人工智能創新科技
而位於香港科學館地下特備展覽廳的「智慧時代」展覽則介紹近年急速發展的人工智能創新科技，並展示人工智能在日常生活的應用例子。展覽共有22組展品，當中約七成為互動展品，包括以內地作家劉慈欣的科幻小說《三體》為藍本、融合人工智能及混合實景技術的沉浸式體驗展區「引力戰場」，自動駕駛的模擬裝置，以及能接受訓練並與觀眾進行猜拳的人工智能模型「猜拳大師」。參觀者可以使用多個人工智能模型，認識它們在不同場景下如何發揮功用，包括對奕、作曲、繪畫及應用到混合實景中。「科技創新」及「智慧時代」展覽詳情請瀏覽hk.science.museum/tc/web/scm/exhibition/75A2024.html。