國慶75周年｜康文署推新中國成立75周年成就展 全方位介紹國家展進程

為慶祝中華人民共和國成立75周年，康文署明日（27日）起於香港歷史博物館和香港科學館推出「盛世啟航—新中國成立75周年成就」展覽系列，在不同的發展領域介紹國家在過去75年間砥礪奮進的全面發展進程，展期至明年二月五日，免費入場。

歷史博物館介紹中國經濟發展基建及文化事業等

位於香港歷史博物館一樓大堂的「飛躍發展」展覽，透過文字及新聞圖片，介紹中國在經濟發展、基礎建設、文化事業、體育發展及生態保育等方面的發展和成就，並特別展出多名運動員贏得的奧運會及殘奧會獎牌，包括中國香港滑浪風帆運動員李麗珊於一九九六年亞特蘭大奧運會為港贏得的首面金牌、中國香港運動員蘇樺偉於二○○○年悉尼殘疾人奧運會男子100公尺（T36級）贏得的金牌、中國跳水運動員郭晶晶於二○○八年北京奧運會贏得的女子單人三米跳板金牌及中國香港運動員何詩蓓於二○二○年東京奧運會贏得的女子100公尺自由式銀牌，與市民分享刻苦訓練的成果。「飛躍發展」展覽詳情請瀏覽hk.history.museum/tc/web/mh/exhibition/75A-Exhibition.html。

