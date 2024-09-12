國慶75周年｜康文署設施10.1免費使用 周六接受抽籤

於10月1日可供免費使用設施的段節將透過「SmartPLAY康體通」以抽籤方式分配，市民可於本周六至下星期五期間登入系統提交抽籤申請。每份申請可包括3個抽籤選項。電腦抽籤分配結果將於本月23日公布，SmartPLAY系統會通知用戶成功中籤的段節，中籤者毋須確認。如有剩餘段節，未有分派或申請免費段節的用戶稍後可以「先到先得」方式透過SmartPLAY系統預訂。不論是透過抽籤或先到先得的預訂方式，每人當日只可獲取一節免收費的康樂設施。

為慶祝國慶75周年，市民在10月1日可以個人身分免費使用康文署轄下多項收費康樂設施。巿民可於本星期六(9月14日)起，提交免費使用相關設施的抽籤申請。

康文署當日免費開放供市民使用的康樂設施，包括室內康樂設施如羽毛球場、籃球場、壁球場等；戶外康樂設施包括網球場、草地滾球場、棒球練習場等。至於公眾游泳池設施不用預約，市民只需於泳池開放時段前，在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。

如租用人未能於所預訂的段節開始的首10分鐘內取場，該設施會即場供其他人士以先到先得的方式使用，但只限用作與原租用人相同的用途。如原租用人其後到場，使用者須即時交還設施。

