國慶75周年｜康文署9月22日主辦國慶維港開心跑 鼓勵市民穿華服參與

今年是國慶75周年，康文署將於9月22日（星期日）主辦「國慶維港開心跑」，鼓勵市民穿着華服或配合國慶元素的服裝一起參與。 「國慶維港開心跑」將於9月22日上午在中西區海濱長廊（中環段）及灣仔臨時海濱花園一帶舉行5公里項目，設有750個名額，參加者的年齡須為14歲或以上，報名費用全免。市民可於8月8日（星期四）上午8時半起經SmartPLAY流動應用程式（My SmartPLAY App）、SmartPLAY網頁或智能自助服務站報名，名額先到先得，額滿即止。

國慶75周年｜康文署9月22日主辦國慶維港開心跑 鼓勵市民穿華服參與

可角逐「最佳華服風格獎」 每名參加者可獲紀念T恤，跑畢全程的參加者，可獲紀念獎牌1個及其他禮品。參加者亦可以悉心打扮，穿着華服或配合國慶元素的服裝參加活動，以角逐「最佳華服風格獎」。此外，大會當日亦會舉辦邀請賽，多個政府部門及有關團體將獲邀參與3公里項目及競逐「突出造型組合大獎」，以具創意的造型慶祝國慶，並彰顯各部門同心協力的理念，展現團隊精神。