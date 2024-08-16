國慶75周年｜教育局促中小學9.30升旗　講解國家創造兩大感動奇跡

教育局周四（15日）向全港中小學發通函，通知各校校長關於慶祝中華人民共和國成立75周年的升旗活動安排，呼籲各中小學於9月30日上課前舉辦升旗禮及奏唱國歌，教師向學生講解國慶，局方提供的講解重點舉隅形容，國家僅用數十載便創造出「經濟快速發展」和「社會長期穩定」兩大奇跡，令人感動不已，形容國家全面建成小康社會，並在國際上傲然昂首充滿自信。
教育局在通函上表示，今年國慶昭示國家在中國共產黨的領導下，從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興的輝煌成就，意義非凡，指出學校應與社會各共同營造熱烈國慶氣氛，包括舉辦校本活動，亦鼓勵學生參加各政府部門或非政府組織舉辦的活動同賀國慶。
鼓勵學生參加賀國慶活動
對於今年具體安排，教育局呼籲全港中小學在國慶前夕的9月30日上課前，舉行升旗儀式及奏唱國歌，亦可配合「國旗下的講話」增強學生國家觀念，落實愛國主義教育。假如9月30日正好並非學校上學日，學校亦應在該周另定日子，舉行升旗儀式及奏唱國歌。教育局亦建議學校在國慶日前後的上課日，於早會、班主任課或講座等時段，參考局方的「慶祝中華人民共和國成立75周年講解重點」向學生講解國慶。
形容國家在國際上傲然昂首 充滿自信
局方在通函列出講解重點，指出國家成立75周年，「從積貧積弱到繁榮富強，我國僅用數十載，便創造了『經濟快速發展』和『社會長期穩定』兩大奇跡，憶起國家走過的路，實來得來不易，令人感動不已」。舉隅指國家實現「多個激盪人心的發展目標」，已全面建成小康社會，「巍然屹立於世界東方，並在國際上傲然昂首，充滿自信，我們作為中國人的民族自豪感油然而生」。
講解重點舉隅同時形容中央早前宣佈向香港送贈一對大熊貓屬國家厚愛，是內地與香港深厚感情的結晶，並提到連接深圳和中山的「深中通道」能進一步推動大灣區建設，有助加深香港與內地的聯繫。該舉隅最後表示同學應關心祖國，響應政府於全港18區的「愛國愛港愛社區」活動。