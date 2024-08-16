國慶75周年｜教育局促中小學9.30升旗　講解國家創造兩大感動奇跡

教育局周四（15日）向全港中小學發通函，通知各校校長關於慶祝中華人民共和國成立75周年的升旗活動安排，呼籲各中小學於9月30日上課前舉辦升旗禮及奏唱國歌，教師向學生講解國慶，局方提供的講解重點舉隅形容，國家僅用數十載便創造出「經濟快速發展」和「社會長期穩定」兩大奇跡，令人感動不已，形容國家全面建成小康社會，並在國際上傲然昂首充滿自信。

教育局在通函上表示，今年國慶昭示國家在中國共產黨的領導下，從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興的輝煌成就，意義非凡，指出學校應與社會各共同營造熱烈國慶氣氛，包括舉辦校本活動，亦鼓勵學生參加各政府部門或非政府組織舉辦的活動同賀國慶。