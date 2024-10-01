國慶75周年｜李家超：國家永遠是香港最堅強後盾　團結各界合力推動由治及興

今日是國慶日，特區政府在灣仔會展舉行國慶酒會。特首李家超稱，香港的發展離不開國家，國家永遠是香港最堅強的後盾，又指本港過去5年持續推動大灣區高水平發展，加快建設世界級灣區。他指出，本港正處於關鍵的經濟轉型期，前行的道路上雖有挑戰，但面對的機遇大於挑戰，寄語香港要不斷改革和「識變、求變、應變」。

港府將團結社會轉化愛國愛港熱情

李家超在國慶酒會致辭表示，香港要鞏固和提升自身優勢，積極開拓新發展領域，充分把握機遇，讓市民分享發展紅利，同時以自身所長貢獻國家所需。他指，政府會繼續以維護國家主權、安全、發展利益為最高原則，弘揚以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，團結社會各界，把愛國愛港熱情轉化為具體實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興。

李家超又形容，今日是《基本法》23條完成本地立法和完善地區治理、重塑區議會後首個國慶日，具有特別意義。他最後引用唐詩《送朴山人歸新羅》其中兩句「浩渺行無極，揚帆但信風」，希望未來一同乘二十屆三中全會的東風推進改革，與國家同進步、共繁榮。

董建華連續4年缺席升旗儀式酒會

港府早上8時在毗鄰的金紫荊廣場舉行升旗儀式，李家超和妻子林麗嬋、全國政協副主席梁振英和妻子梁唐青儀、前特首曾蔭權和林鄭月娥、中聯辦主任鄭雁雄、終審法院首席法官張舉能等人都有到場觀禮。本港首任特首董建華連續第四年未有現身兩個活動，其辦公室透過公關指，董建華正在家休養，沒有出席有關活動。

▼國慶75周年升旗儀式▼