國慶75周年｜民建聯向市民徵集旅遊景點 辦國產電動車展覽

今年是國慶75周年，民建聯將舉辦一系列慶祝國慶活動，包括「潮聖香港─全港旅遊創意徵集」比賽，為「無處不旅遊」獻計，邀請市民透過短片形式向旅客推介香港「另外一面」特色，包括美食、歷史文化、綠色旅遊、潮流打卡熱點，獎品為本地星級酒店住宿連餐飲「宅渡假」套票。民建聯匯聚得獎者作品後，將整理並向政府提出建議，希望共同帶動本地旅遊經濟發展及說好香港故事，推廣香港的多元文化魅力。
為「無處不旅遊」獻計
民建聯主席陳克勤表示，舉辦有關活動是希望呼應國務院港澳辦主任夏寶龍提出的「無處不旅遊」的意念，說好本地旅遊故事。
辦愛國電影巡禮及中醫義診等活動
另外，民建聯將於各區舉辦多場愛國電影巡禮，免費播出《中國機長》、《驚天救援》、《萬里歸途》等愛國電影。此外，民建聯亦連續兩年舉辦「區區有中醫」免費中醫義診施藥活動。另將於9至10月期間舉行「國慶．精彩瞬間」攝影比賽，鼓勵市民感受本港國慶氛圍，並透過攝影表達家國情懷，得獎作品將會透過展覽公開展出。
民建聯亦於9月會舉辦全港中學生壁報設計比賽；亦會舉辦有關三中全會的高端論壇，邀請不同講者出席，及將於全港10區各大商場巡迴舉辦科普互動教育展，介紹近日熱議的低空經濟、無人機發展、Web 3.0、人工智能等。此外，電動車亦是中國近年發展迅猛的產業，民建聯將於11月籌備中國電動車展覽，希望以生動形象方式，讓大眾更了解國家品牌的電動車行業成就，培養民族自豪感。