國慶75周年｜民建聯向市民徵集旅遊景點 辦國產電動車展覽

今年是國慶75周年，民建聯將舉辦一系列慶祝國慶活動，包括「潮聖香港─全港旅遊創意徵集」比賽，為「無處不旅遊」獻計，邀請市民透過短片形式向旅客推介香港「另外一面」特色，包括美食、歷史文化、綠色旅遊、潮流打卡熱點，獎品為本地星級酒店住宿連餐飲「宅渡假」套票。民建聯匯聚得獎者作品後，將整理並向政府提出建議，希望共同帶動本地旅遊經濟發展及說好香港故事，推廣香港的多元文化魅力。

為「無處不旅遊」獻計

民建聯主席陳克勤表示，舉辦有關活動是希望呼應國務院港澳辦主任夏寶龍提出的「無處不旅遊」的意念，說好本地旅遊故事。