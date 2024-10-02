國慶75周年｜無人機表演因電離層閃爍取消　專家：「夾硬」起飛恐撞機

國慶75周年｜原定在國慶晚上在維港上空舉行的無人機表演，受太陽活動的「電離層閃爍」現象影響而取消。(資料圖片)

原定在國慶晚上在維港上空舉行的無人機表演，受太陽活動的「電離層閃爍」(ionospheric scintillation)現象影響而取消。天文台今(2日)凌晨表示，嚴重的「電離層閃爍」情況會阻止全球定位系統接收器鎖定訊號，因而不能計算位置。有專家指「電離層閃爍」會影響無人機定位，而香港屬於電離層閃爍影響較嚴重區域，假如無人機「夾硬」起飛或出意外。

中國香港無人機總會主席楊景賞在電台節目指，無人機表演的準確度要求高，接收的誤差值僅能在5至10厘米範圍內，否則不能起飛，但他前日在現場觀賞時，見到頻譜每5至10分鐘跳動一次。他認為若然無人機「夾硬」起飛，表演中途有機會出現圖案散開，甚至可能出現無人機碰撞。

他表示，最近幾周因太陽活動導致「電離層閃爍」頻率增高，除了香港，內地亦受影響。據他與內地相關方面的溝通，深圳近期的無人機表演在表演前發現「電離層閃爍」已減弱，並未影響表演，此外，由於當地表演空間較大，人群聚集也相對較少，因此照常起飛。

梁榮武： 港屬電離層閃爍影響較嚴重區域

香港氣象學會發言人梁榮武在同一節目中表示，他在查找文獻時發現，近赤道的電離層並不總是處於平靜狀態。以東南亞地區，包括香港為例，出現「電離層閃爍」的情況較其他地區更為頻繁。此外，通常來說，「電離層閃爍」所產生的不良影響在黃昏後的一段時間內最為明顯，這可能會導致衛星系統的定位出現問題。