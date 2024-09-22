國慶75周年｜環境及生態局推出專題片　展示國家和香港環保成就

環境及生態局和環境保護署聯同國家生態環境部宣傳教育中心製作了《遇見美麗中國》和《美麗香港系列》專題片。《美麗香港系列》的首集為「美麗香港海灣」。

環境及生態局局長謝展寰說，今年是中華人民共和國成立75周年，環境及生態局與環保署聯同國家生態環境部宣傳教育中心，製作了《遇見美麗中國》和《美麗香港系列》專題片，帶大家探索及發掘國家和香港的自然生態之美，帶出在污染防治、生態保護和綠色發展等方面的努力及成就。

謝展寰在網誌表示，《遇見美麗中國》系列專題片共有5集，分別以「九曲黃河」、「長江之歌」、「大漠初心」、「多彩生命」和「清新空氣」為主題，環境及生態局製作的《美麗香港系列》亦有5集，首集是以「美麗香港海灣」為題的專題片。這系列影片展現國家一直高度重視環境保護與經濟發展之間的協同關係，貫徹國家主席習近平提出的「綠水青山就是金山銀山」理念。