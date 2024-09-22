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2024-09-22 12:49:05

國慶75周年｜環境及生態局推出專題片　展示國家和香港環保成就

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環境及生態局和環境保護署聯同國家生態環境部宣傳教育中心製作了《遇見美麗中國》和《美麗香港系列》專題片。《美麗香港系列》的首集為「美麗香港海灣」。

環境及生態局和環境保護署聯同國家生態環境部宣傳教育中心製作了《遇見美麗中國》和《美麗香港系列》專題片。《美麗香港系列》的首集為「美麗香港海灣」。

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環境及生態局局長謝展寰說，今年是中華人民共和國成立75周年，環境及生態局與環保署聯同國家生態環境部宣傳教育中心，製作了《遇見美麗中國》和《美麗香港系列》專題片，帶大家探索及發掘國家和香港的自然生態之美，帶出在污染防治、生態保護和綠色發展等方面的努力及成就。

謝展寰在網誌表示，《遇見美麗中國》系列專題片共有5集，分別以「九曲黃河」、「長江之歌」、「大漠初心」、「多彩生命」和「清新空氣」為主題，環境及生態局製作的《美麗香港系列》亦有5集，首集是以「美麗香港海灣」為題的專題片。這系列影片展現國家一直高度重視環境保護與經濟發展之間的協同關係，貫徹國家主席習近平提出的「綠水青山就是金山銀山」理念。

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他表示，《遇見美麗中國》紀錄片涵蓋污染防治、生態建設與生物多樣性保護、綠色發展、應對氣候變化等多個主題，讓觀眾一睹國家在生態環境保護治理的先進經驗，明白國家對保護自然環境各山河面貌所作的努力和成就，感受山水間的生態文化傳承，以及美麗中國的獨特魅力。

《遇見美麗中國》及《美麗香港系列》首集昨日在科技大學舉行了首映會，10月會在香港太空館和環保署「源•區」(T•PARK) 放映，稍後會在香港電台電視32台播出，及派發給全港所有中小學播放。

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原文刊登於 香港電台

香港的雀鳥種類有超過580種，佔國家全國總數約1/3。圖示在香港出沒的大草鶯，屬高保育價值的物種。 自「淨化海港計劃」全面實施後，維港水質已大幅改善並逐步回復潔淨。曾經因水質欠佳而停辦32年的年度維港渡海泳已經自2011年起復辦，正好見證了維港水質的重大改善變化。 城門河的水質已顯著提升，並成為市民休閒、跑步、騎單車、及進行划艇風帆等水上活動的熱點，並曾在此舉辦了多項國際比賽，連繫著市民生活及社區。 《遇見美麗中國》系列影片展現國家一直高度重視環境保護與經濟發展之間的協同關係，貫徹國家主席習近平提出的「綠水青山就是金山銀山」理念。 香港有多少種石珊瑚？香港有來自28個屬84種造礁珊瑚品種，比整個加勒比海的總和更多。

 
 
 