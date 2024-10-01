國慶75周年｜西九無人機表演受氣象影響嚴重干擾　政府稱故障無法修補改播預錄片段

政府國慶日前夕於西九文化區舉行包括無人機表演的「新生代千人合唱賀國慶」，惟原定長40分鐘的活動，最後因無人機受嚴重干擾而延遲45分鐘開始。無人機總會主席楊景賞在場解釋，在正式表演前20分鐘突然收到報告指，電離層出現閃爍情況，與太陽風暴有關，為安全起見只能取消表演。 政府對表演者及觀眾感抱歉 政府解釋，承辦單位在活動開始前表示，無人機信號受到嚴重干擾，令無人機無法準確定位，經調查後相信與氣象因素有關，非人為干擾，又指各相關單位即時盡全力嘗試修復，希望表演可成功進行，惟最終因故障無法修補，表演最終要取消，並採用事前預備的應變方案，即在電視直播播放預錄片段。當局對於嘗試修復期間，令嘉賓、表演同學、團體，以及現場和電視機前的觀眾等候，深感抱歉。

無人機總會稱與太陽風暴有關 活動原定有寓意「2024加75」的2,099架無人機進行匯演，在對開維多利亞港海面組成國旗、國徽和熊貓等圖案，慶祝中華人民共和國成立75周年。不過，活動未有在晚上8時半如期開始，各個提供現場直播的電視台亦指因技術問題未能開始。活動最終在約45分鐘後開始，主持人解釋因技術問題和受到嚴重干擾，故要取消有關環節，並以插播綵排片段代替。當局指，大會司儀在活動原定開始時間後8分鐘、16分鐘和36分鐘，三度向現場簡介表演節目及最新情況。

在場報稱是活動無人機表演的顧問、無人機總會主席楊景賞表示，下午和早前的綵排無人機一直表現正常，惟在正式表演前20分鐘收到報告指，華南沿岸正受電離層閃爍影響，無人機系統受到嚴重干擾，導致無人機的定位誤差由5厘米大增至1米，為安全起見只能取消。他又說，深圳等地的無人機表演當時也要暫停，直言這些自然現象無法控制。 葛珮帆：今年無人機表演較易遇電離層干擾 立法會議員葛珮帆指出同樣說法，表示據其了解太陽風暴現象約在表演前15分鐘左右出現，是突然而來的天文現象，像水龍捲一樣不能事前預估，由於形成「電離層」超強嚴重干擾，所以表演無奈取消，與人為干擾或技術故障無關。她又說，今年是太陽日冕物質拋射引起地磁風暴的活躍年，地磁風暴會影響近地軌道和地球表面的某些基礎設施，有可能干擾通訊、電網、導航、無線電和衛星運行，亦可能引發極光現象，所以今年無人機表演可能會較多機會遇到電離層干擾。