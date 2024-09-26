國慶75周年｜「香港科技創新界國慶活動」籌委會舉辦香港科創峰會及國慶晚宴

李家超表示，特區政府近年為創科發展投放了大量資源，多項創科政策亦陸續出台，「深圳—香港—廣州」連續五年成為全球第二位，彰顯大灣區在全球創科領域的領先地位。他更稱政府正草擬有關河套香港園區發展的綱領性文件，制定香港園區的發展方向、定位等，今年內會發布。

「人工智能賦能智慧創新」以多個AI熱門話題為題開展交流

在專題研討環節，演講嘉賓作專題小組圍繞AI時代的數字化轉型與AI的持續發展與創新應用展開討論，包括AI技術的最新發展、應用實例、未來趨勢、發展動力和面臨挑戰等方面，再次論證了跨學科合作在推動AI發展中的重要性。

在「AI時代的數字化轉型」及「AI的持續發展與創新應用」專題硏討環節，演講嘉賓圍繞AI時代的數字化轉型及香港政府人工智能投資課題，深入探討了政府服務、金融、零售、製造等行業人工智能科技創新和落地應用。各位專家不僅展示了人工智能技術如何顯著提升企業的效率和服務質量，還針對當前面臨的挑戰提出了獨到見解。