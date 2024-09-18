國慶75周年｜黃家和：內地客消費力人均減弱兩成 吸引留港消費最重要

行政長官李家超昨(17日)表示，特區政府重視75周年國慶，當局和各界亦會推出多項優惠；他透露國慶期間推出將逾400項活動，如在國慶日，政府會透過電影發展基金，資助市民半價睇戲、電車免費乘搭、港鐵大部分路線用八達通有七五折，小童可免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴和新大嶼山巴士指定日間路線等。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日(18日)表示，今次當局大力宣傳國慶活動，且有在交通上盡量方便市民，配合3千多間食肆推出優惠，盼可以帶動消費氣氛。

黃家和今日(18日)出席商電台節目時表示，內地遊客現時來港消費力人均減弱約兩成，根據餐飲業的生意額比例，本地市民消費佔比約9成，其餘才是旅客。黃家和預計國慶黃金周每日會有約300內地團來港，會較平日百多團多一倍；他同樣認為在旅客消費力減弱下，「最重要係吸引本地市民留港消費。」然而，黃家和亦指出，10月1日國慶當天是周二，「市民只要假一天就可以自製四天假期」，故相信屆時會有大量市民離港北上消費或旅行。

憂經濟欠佳致飲宴圍數縮減

另外，黃家和表示，去年十一國慶節當天因有社團及慶祝活動，故酒樓飲宴會較多，當日生意額超過3億元。但今年因經濟問題，去年每圍平均5,000元，今年是平均4,500元，及內地政府機構或香港企業的飲宴活動及圍數縮減，相信對飲食業有一定影響。