國慶75周年｜黃家和：內地客消費力人均減弱兩成 吸引留港消費最重要

行政長官李家超昨(17日)表示，特區政府重視75周年國慶，當局和各界亦會推出多項優惠；他透露國慶期間推出將逾400項活動，如在國慶日，政府會透過電影發展基金，資助市民半價睇戲、電車免費乘搭、港鐵大部分路線用八達通有七五折，小童可免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴和新大嶼山巴士指定日間路線等。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日(18日)表示，今次當局大力宣傳國慶活動，且有在交通上盡量方便市民，配合3千多間食肆推出優惠，盼可以帶動消費氣氛。
黃家和今日(18日)出席商電台節目時表示，內地遊客現時來港消費力人均減弱約兩成，根據餐飲業的生意額比例，本地市民消費佔比約9成，其餘才是旅客。黃家和預計國慶黃金周每日會有約300內地團來港，會較平日百多團多一倍；他同樣認為在旅客消費力減弱下，「最重要係吸引本地市民留港消費。」然而，黃家和亦指出，10月1日國慶當天是周二，「市民只要假一天就可以自製四天假期」，故相信屆時會有大量市民離港北上消費或旅行。
憂經濟欠佳致飲宴圍數縮減
另外，黃家和表示，去年十一國慶節當天因有社團及慶祝活動，故酒樓飲宴會較多，當日生意額超過3億元。但今年因經濟問題，去年每圍平均5,000元，今年是平均4,500元，及內地政府機構或香港企業的飲宴活動及圍數縮減，相信對飲食業有一定影響。
飲食業中秋市道跌一成半
至於中秋市道方面，黃家和指，今年食肆生意額較去年下跌了接近15%，主要歸因大量本地市民北上消費和到大灣區以外的城市或東南亞旅遊。另外，「北上南下逆差」單仍然明顯，「上周末有超過70萬人次離港，但入境只有28.8萬人次」；黃家和認為這幾天內地旅客雖增加，但對比疫情前每日有20萬人次以上，現時每天只有14、15萬人次明顯減少。
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崔定邦：內地國慶7日連假 可吸中長途客
香港旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目上指，傳統內地赴港旅行3個高峰分別是五一假期、十一假期及農曆新年；內地從周日(15日)起有3天小長假，相信可以有一定的吸引力旅客來港玩多一兩天，對酒店及消費一定會有拉動的作用；旗下精品酒店入住率亦比平日或特別假期好。但他指出，三日假期主要吸納短途客，相信他們較多為來自大灣區或數小時車途的地方，停留一、兩日，甚至即日往返。
至於國慶推出的逾400項活動，崔定邦認為，屆時內地將會有7日連續假期，預料可以吸引中、長途客人。他又透露，10月1日酒店預訂情況理想，估計可平日高約一成，故相信國慶可延續中秋氣氛。另外部分中低檔次的酒店價格，亦有輕微升幅。