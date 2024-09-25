國慶75周年｜10.1半價戲飛中午12時開售　即睇購票須知及抽獎禮品

為慶祝國慶75周年，政府再次舉辦「10·1半價睇好戲」活動，全港59間商業戲院將於10月1日國慶假期全日的所有場次，不論任何放映格式和影院，包括IMAX等同享半價優惠。戲票今日(25日)中午12時起陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。此外，當日入場的觀眾還可以參加「全城好戲FUN大抽獎」，有機會贏取超過2,000份豐富禮品。

同時，活動設有首場優惠，而且小童、學生、長者票價均提供半價優惠，票價折實後如有小數點位一律進位以1元計算。所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用。當日59間商業戲院將提位超過80套電影，熱門電影如《我談的那場戀愛》、《望月》、《破浪男女》等都有得半價觀看。

國慶75周年｜ 憑戲飛以刮刮卡贏取逾 2000份禮品

另外，香港戲院商會同時舉辦「全城好戲FUN大抽獎」，入場的觀眾除了可以用半價睇戲外，更可以憑戲飛以刮刮卡形式贏取超過2,000份禮物，其中有免費戲票、戲院小食部現金禮券、爆谷和汽水等即時獎賞；抽中大獎的10位幸運兒更會獲得75張戲票禮券，隨時揀選心水電影入場睇戲。對於未能抽中獎品的觀眾，其刮刮卡上亦會印有不同的電影對白可留為紀念。

國慶75周年｜ 參與戲院名單

百老匯院線

英皇院線

MCL 院線

嘉禾院線

高先電影院

華懋電影院線

影藝院線

新寶院線

Cinema City 院線

ACX Cinemas@北角匯(9月25日下午2時起預售)

CGV D2 Place

Lumen Cinema

寶石戲院(9月30日起預售)

新光戲院

國慶75周年｜ 刮刮卡獎品包括

大獎：75張戲票禮券(名額：10個)

二獎：10張戲票禮券(名額：30個)

三獎：小食部禮券價值50元(名額：200個)

四獎：爆谷一份(名額：600個)

五獎：小食部禮券價值30(名額：300個)

六獎：汽水一份(名額：1,000個)

備註：三獎至六獎獎品換領不適用於寶石戲院及新光戲院。