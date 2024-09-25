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2024-09-25 11:13:59

國慶75周年｜10.1半價戲飛中午12時開售　即睇購票須知及抽獎禮品

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國慶75周年｜10.1戲院睇戲半價，戲票今午12時開售。(香港戲院商會網頁截圖)

國慶75周年｜10.1戲院睇戲半價，戲票今午12時開售。(香港戲院商會網頁截圖)

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為慶祝國慶75周年，政府再次舉辦「10·1半價睇好戲」活動，全港59間商業戲院將於10月1日國慶假期全日的所有場次，不論任何放映格式和影院，包括IMAX等同享半價優惠。戲票今日(25日)中午12時起陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。此外，當日入場的觀眾還可以參加「全城好戲FUN大抽獎」，有機會贏取超過2,000份豐富禮品。

政府十一當日資助市民半價睇戲。(中通社)

政府十一當日資助市民半價睇戲。(中通社)

國慶75周年｜每人每次最多買4張

同時，活動設有首場優惠，而且小童、學生、長者票價均提供半價優惠，票價折實後如有小數點位一律進位以1元計算。所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用。當日59間商業戲院將提位超過80套電影，熱門電影如《我談的那場戀愛》、《望月》、《破浪男女》等都有得半價觀看。

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國慶75周年｜憑戲飛以刮刮卡贏取逾2000份禮品

另外，香港戲院商會同時舉辦「全城好戲FUN大抽獎」，入場的觀眾除了可以用半價睇戲外，更可以憑戲飛以刮刮卡形式贏取超過2,000份禮物，其中有免費戲票、戲院小食部現金禮券、爆谷和汽水等即時獎賞；抽中大獎的10位幸運兒更會獲得75張戲票禮券，隨時揀選心水電影入場睇戲。對於未能抽中獎品的觀眾，其刮刮卡上亦會印有不同的電影對白可留為紀念。

國慶75周年｜參與戲院名單

  • 百老匯院線
  • 英皇院線
  • MCL 院線
  • 嘉禾院線
  • 高先電影院
  • 華懋電影院線
  • 影藝院線
  • 新寶院線
  • Cinema City 院線
  • ACX Cinemas@北角匯(9月25日下午2時起預售)
  • CGV D2 Place
  • Lumen Cinema
  • 寶石戲院(9月30日起預售)
  • 新光戲院

國慶75周年｜刮刮卡獎品包括

  • 大獎：75張戲票禮券(名額：10個)
  • 二獎：10張戲票禮券(名額：30個)
  • 三獎：小食部禮券價值50元(名額：200個)
  • 四獎：爆谷一份(名額：600個)
  • 五獎：小食部禮券價值30(名額：300個)
  • 六獎：汽水一份(名額：1,000個)

備註：三獎至六獎獎品換領不適用於寶石戲院及新光戲院。

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