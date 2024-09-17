國慶75周年｜10.1睇戲半價　港鐵大部分路線75折　3000食肆提供優惠等(更新)

十一國慶75周年臨近，行政長官李家超今(17日)在行會表示，本港將會舉辦超過400項的慶祝活動，當中有3大特色，在與眾同樂方面。他表示政府推出多項優惠活動，包括資助市民半價看戲、使用八達通乘搭港鐵大部分路線有75折，以及3,000多間食肆會有餐飲優惠等。

而且，在9月30日至10月2日期間，市民可免費乘搭天星小輪來往尖沙咀和灣仔和中環的航線。康文署轄下多個康體設施、博物館展覽、濕地公園國慶當日亦會免費開放。全港多間商場、百貨公司、西九文化區、海洋公園、昂坪360、山頂纜車等，國慶日會有優惠和獎賞；3,000多間食肆會有餐飲優惠；至少1萬個公眾街市和小販攤檔會有七五折優惠。10月1日至7日，「本地魚菜直送」實體店、網店或手機應用程式購買指定產品會享有75折。李家超指，政務司司長陳國基稍後會召開記者會，交代慶祝活動詳情。

港鐵： 七五折優惠包括東鐵綫來往羅湖落馬洲站

港鐵表示，在十一國慶當日，乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，均可享車費七五折優惠，而優惠亦包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程。

資助7500市民本地遊

李家超又說，除了要做到與眾同樂，國慶慶祝活動亦將多元化，當日早上有升旗儀式及國慶酒會，晚上維港會舉行國慶煙花匯演。政策局亦會積極在各自範疇大力推動慶祝國慶，多項活動加入與「75」數字相關的元素的特色，例如安排75隊公務員義工隊的送暖行動，向750名長者提供免費口腔檢查和諮詢服務，以及資助7,500名市民本地遊等。民政事務處會聯同區議會和地區團體舉辦無人機表演、飄色巡遊、特色市集、花燈展覽等。