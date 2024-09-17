國慶75周年｜10.1睇戲半價　港鐵大部分路線75折　3000食肆提供優惠等(更新)

十一國慶75周年臨近，行政長官李家超今(17日)在行會表示，本港將會舉辦超過400項的慶祝活動，當中有3大特色，在與眾同樂方面。他表示政府推出多項優惠活動，包括資助市民半價看戲、使用八達通乘搭港鐵大部分路線有75折，以及3,000多間食肆會有餐飲優惠等。
免費搭電車及天星小輪 康文署轄下設施開放
李家超指，特區政府重視國慶75周年，推出多項與眾同樂的活動，包括：
- 請市民睇戲：當日政府會透過電影發展基金，資助市民購買電影戲票，市民可半價睇戲
- 所有乘客搭電車免費
- 用八達通乘搭港鐵大部分路線會有75折
- 小童可免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴和新大嶼山巴士指定日間路線
而且，在9月30日至10月2日期間，市民可免費乘搭天星小輪來往尖沙咀和灣仔和中環的航線。康文署轄下多個康體設施、博物館展覽、濕地公園國慶當日亦會免費開放。全港多間商場、百貨公司、西九文化區、海洋公園、昂坪360、山頂纜車等，國慶日會有優惠和獎賞；3,000多間食肆會有餐飲優惠；至少1萬個公眾街市和小販攤檔會有七五折優惠。10月1日至7日，「本地魚菜直送」實體店、網店或手機應用程式購買指定產品會享有75折。李家超指，政務司司長陳國基稍後會召開記者會，交代慶祝活動詳情。
港鐵：七五折優惠包括東鐵綫來往羅湖落馬洲站
港鐵表示，在十一國慶當日，乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，均可享車費七五折優惠，而優惠亦包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程。
資助7500市民本地遊
李家超又說，除了要做到與眾同樂，國慶慶祝活動亦將多元化，當日早上有升旗儀式及國慶酒會，晚上維港會舉行國慶煙花匯演。政策局亦會積極在各自範疇大力推動慶祝國慶，多項活動加入與「75」數字相關的元素的特色，例如安排75隊公務員義工隊的送暖行動，向750名長者提供免費口腔檢查和諮詢服務，以及資助7,500名市民本地遊等。民政事務處會聯同區議會和地區團體舉辦無人機表演、飄色巡遊、特色市集、花燈展覽等。
另外，李家超將會在周四(19日)率領官員前往北京，出席周五開幕的「京港洽談會暨投資香港推介大會」，工商界代表亦會一同出席，屆時政府會全力推廣香港優勢，聚焦3個香港極具優勢的產業，分別是金融、科技創新和商貿物流。李家超亦會出席國家工信部與創新科技及工業局的新型工業化合作協議簽署儀式。