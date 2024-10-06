國慶75周年｜75輛名車中環出發巡遊賀國慶 紅旗復刻版亮相

中國香港汽車會與仁濟醫院舉辦「經典名車巡遊」，慶祝中華人民共和國成立75周年及香港回歸祖國27周年。75輛不同著名品牌的汽車，由中環遮打道出發，途徑中環海濱、尖沙咀星光大道、西九文化區，終點是迪士尼樂園。運輸及物流局長林世雄出席活動時致辭指，巡遊活動慶祝國慶75周年，別具象徵意義。他表示，古董車是瑰寶，就正如國家發展一樣，75年來的砥礪前行，至今成為世界第二大經濟體、新時代大國。

警務處長蕭澤頤致辭時說，今次活動可讓遊客沿途觀賞名車，必定為全城帶來喜慶氣氛。他形容自己是「愛車之人」，今日很多經典名車是年輕時的「dream car」，他希望車主享受駕駛樂趣之餘，亦注意道路安全。他又提到，今年頭8個月交通意外總傷亡人數有14,600多人，按年減少1%，致命或引致嚴重受傷人數超過500人，顯著下降39%，雖然數字下降，但交通意外一宗都嫌多；他又指會就強制配戴單車頭盔立法工作，積極配合運輸署。