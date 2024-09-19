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2024-09-19 12:57:46

國慶75周年｜8輛巴士下月巡遊港島北　退役古董「長牛」「大食鬼」維園展出

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運輸署聯同巴士公司舉辦國慶巴士巡遊暨展覽。(羅庸軒攝)

運輸署聯同巴士公司舉辦國慶巴士巡遊暨展覽。(羅庸軒攝)

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運輸署下月19日早上將舉行慶祝國慶巴士巡遊，3間巴士公司會派出8輛不同類型巴士參與，包括九巴丹拿E型「長牛」、城巴復古「大食鬼」等，從銅鑼灣維多利亞公園出發，經港島北岸前往中環碼頭，途經高士威道香港中央圖書館、軒尼詩道崇光百貨等地，全長20至30分鐘。署方同日下午起在維園舉行一連4日的免費巴士展覽，展出10部退役和新能源巴士。

龔儉鋒(右)和葉沼淦(左)介紹將展出的舊式巴士相關物品。(羅庸軒攝) 李良友看見很多人參觀經他復修的「大食鬼」巴士時，覺得有成功感。(羅庸軒攝) 何玉興展示將會展出的新大嶼山巴士舊款車票。(羅庸軒攝) 運輸署聯同巴士公司舉辦國慶巴士巡遊暨展覽。(羅庸軒攝) 謝善怡形容活動機會難得，呼籲市民踴躍參與。(羅庸軒攝)

展覽門票明日起派發

展覽每小時為一節，參觀門票明日早上11時起經購票通發放，參加者另會獲得一張紀念門票。展覽除巴士外，亦會展出與巴士相關的新舊物品，如新舊制服、懷舊車票、目的地顯示牌布和號碼牌、舊式零件等。運輸署助理署長/巴士及鐵路謝善怡表示，展覽會視乎人流決定參與人數，又形容活動機會難得和意義重大，呼籲市民踴躍參與。

九巴復修長牛盼喚港人回憶

九巴沙田廠維修組高級科文龔儉鋒稱，載客量達117人的「長牛」於上世紀六十年代尾引入，適逢當時衞星城市發展和海底隧道通車，該批車遂行走過海路線101、102等，今次前後花兩個月復修這款巴士，冀勾起該時代的市民回憶。九巴沙田廠維修組高級維修技工葉沼淦補充，復修最大難題是外觀回復舊貌，「甩色或唔同色要配返就最難。」

城巴早前已完成復修九十年代的「大食鬼」利蘭奧林比安空調巴士，並曾公開展出。負責項目的廠房主管李良友提到，該車在復修前是一輛退役已久、放在車廠作儲存用途的倉庫，形容要將之變成「行得走得」屬很大挑戰，成功後再看見有很多人參觀感到好開心，「覺得有成功感。」

▼九巴將展出經復修的「長牛」▼

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九巴正復修已退役的丹拿E「長牛」巴士。(九巴提供) 九巴正復修已退役的丹拿E「長牛」巴士。(九巴提供) 九巴正復修已退役的丹拿E「長牛」巴士。(九巴提供) 九巴正復修已退役的丹拿E「長牛」巴士。(九巴提供) 九巴正復修已退役的丹拿E「長牛」巴士。(九巴提供) 九巴正復修已退役的丹拿E「長牛」巴士。(九巴提供)

兩巴期望古董巴士可載客

兩輛復修巴士現時並不可在路面載客。龔儉鋒認為，最好當然想古董巴士容許載客，甚至吸引遊客乘搭，又說這輛巴士年事已高卻仍有能力在路面行駛屬絕無僅有，認為每一代巴士也是一種歷史，「行得走得令歷史活起來。」李良友則稱很有信心載客，指古董巴士機械和其他設施都達標，「運輸署okay就可以。」

另外，新大嶼山巴士將派出兩輛漆上舊車身色彩的巴士參與活動，包括早前曾展出的ADL雙層巴士。新大嶼山巴士高級車務督察何玉興稱，自新東涌道落成後大大改善南大嶼山對外交通情況，而近年引入14輛雙層巴士往返梅窩，更有助提升居民服務。

九巴曾在車廠展出新款電動巴士和多款退役巴士。(資料圖片) 九巴過往不時在車廠展出各款退役巴士。(資料圖片) 新大嶼山巴士使用懷舊車身色彩的現役巴士，早前曾經在東涌展出。(資料圖片) 城巴氫能巴士。(資料圖片／蘇文傑攝) 城巴今年完成復修90年代的利蘭奧林比安11米空調巴士。(資料圖片)

政府日前宣布多項國慶相關活動

巴士巡遊暨展覽是國慶75周年的活動之一，政府日前亦宣布多個與「75」數字相關特色活動，包括中國香港汽車會組織75輛經典名車和古董車在各區巡遊、香港牙醫學會會為750名長者提供一次免費口腔檢查，以及康文署有博物館展覽在國慶日免費開放、漁護署11月至明年2月在紅花嶺郊野公園舉辦遠足打卡活動等。

此外，小童在國慶日用八達通可免費乘搭九巴、龍運巴士及新大嶼山巴士指定日間巴士路線，亦可以電子支付方式免費乘搭城巴指定日間巴士路線。

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