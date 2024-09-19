國慶75周年｜8輛巴士下月巡遊港島北　退役古董「長牛」「大食鬼」維園展出

運輸署下月19日早上將舉行慶祝國慶巴士巡遊，3間巴士公司會派出8輛不同類型巴士參與，包括九巴丹拿E型「長牛」、城巴復古「大食鬼」等，從銅鑼灣維多利亞公園出發，經港島北岸前往中環碼頭，途經高士威道香港中央圖書館、軒尼詩道崇光百貨等地，全長20至30分鐘。署方同日下午起在維園舉行一連4日的免費巴士展覽，展出10部退役和新能源巴士。

展覽門票明日起派發

展覽每小時為一節，參觀門票明日早上11時起經購票通發放，參加者另會獲得一張紀念門票。展覽除巴士外，亦會展出與巴士相關的新舊物品，如新舊制服、懷舊車票、目的地顯示牌布和號碼牌、舊式零件等。運輸署助理署長/巴士及鐵路謝善怡表示，展覽會視乎人流決定參與人數，又形容活動機會難得和意義重大，呼籲市民踴躍參與。

九巴復修長牛盼喚港人回憶

九巴沙田廠維修組高級科文龔儉鋒稱，載客量達117人的「長牛」於上世紀六十年代尾引入，適逢當時衞星城市發展和海底隧道通車，該批車遂行走過海路線101、102等，今次前後花兩個月復修這款巴士，冀勾起該時代的市民回憶。九巴沙田廠維修組高級維修技工葉沼淦補充，復修最大難題是外觀回復舊貌，「甩色或唔同色要配返就最難。」

城巴早前已完成復修九十年代的「大食鬼」利蘭奧林比安空調巴士，並曾公開展出。負責項目的廠房主管李良友提到，該車在復修前是一輛退役已久、放在車廠作儲存用途的倉庫，形容要將之變成「行得走得」屬很大挑戰，成功後再看見有很多人參觀感到好開心，「覺得有成功感。」

▼九巴將展出經復修的「長牛」▼