國新辦介紹大灣區新文件　前海規劃圍繞香港布局

國務院新聞辦公室今(28日)舉行記者會，介紹國務院總理李強上月通過的粵港澳大灣區文件。國家發展改革委黨組成員郭蘭峰表示，今次通過的文件與之前出台大灣區相關文件是一脈相承，其中關於前海規劃，未來會突出深港合作，服務香港，圍繞香港來制定政策、謀劃改革及布局項目，全力支持香港鞏固提升競爭力優勢，同時堅持聚焦金融等現代服務業發展。

郭蘭峰說，粵港澳大灣區是國家主席習近平親自謀劃、部署及推動的重大區域戰略，這幾年聯同各有關方面以大灣區建設的總體規劃綱要為統領，不斷完善政策體系。他提到香港的現代服務業是優勢產業，前海規劃中是把前海合作區作為支持香港優質行業開拓內地市場的重要載體，所以在規劃中，促進現代服務業高質量發展方面亦提出了一些政策措施。