國新辦介紹大灣區新文件　前海規劃圍繞香港布局

國務院新聞辦公室今(28日)舉行記者會，介紹國務院總理李強上月通過的粵港澳大灣區文件。國家發展改革委黨組成員郭蘭峰表示，今次通過的文件與之前出台大灣區相關文件是一脈相承，其中關於前海規劃，未來會突出深港合作，服務香港，圍繞香港來制定政策、謀劃改革及布局項目，全力支持香港鞏固提升競爭力優勢，同時堅持聚焦金融等現代服務業發展。
郭蘭峰說，粵港澳大灣區是國家主席習近平親自謀劃、部署及推動的重大區域戰略，這幾年聯同各有關方面以大灣區建設的總體規劃綱要為統領，不斷完善政策體系。他提到香港的現代服務業是優勢產業，前海規劃中是把前海合作區作為支持香港優質行業開拓內地市場的重要載體，所以在規劃中，促進現代服務業高質量發展方面亦提出了一些政策措施。
覃偉中：深圳落實前海規劃堅持依托香港服務內地
深圳市委副書記、市長覃偉中表示，開發前海已取得積極成效，未來深圳將落實前海規劃各項部署任務，堅持依托香港，服務內地及面向世界，在互聯互通方面，將全力推動深港融合發展，主動對接香港北部都會區發展策略等，亦將全力推動構建現代服務業新體系，實施前海全球服務商計劃，做優、做強前海香港國際金融城、國際法務區、國際人才港等；同時，亦會聯動香港建設國際法律服務中心和國際商事爭議解決中心等。
陳國基：感謝中央發布《前海深港合作區總規》
香港特區政務司司長陳國基發言時指，感謝中央最近發布《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》，提出開放建設合作區，是支持香港經濟和社會發展、提升粵港澳合作水平、構建對外開放新格局的重要舉措，形容意義非常重大。
他提到，本港正全力建設北部都會區，作為融入國家發展大局的重大節點，深度對接粵港澳大灣區規劃，包括發展高端專業服務和物流樞紐等，相關樞紐在洪水橋一帶跟前深海合作區僅一灣之隔，將來更有深港兩地西部鐵路接連的優勢，香港將聯同前海在金融、物流、專業服務等領域促進高端的經濟合作，發展現代服務業，並推動更多前海企業通過香港拓展海外市場，強調會如習近平主席所講「抓住國家發展機遇」，繼續發揮香港所長，服務國家所需，為大灣區及國家高質量發展作出新貢獻。