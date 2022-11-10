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2022-11-10 13:50:51

國歌法首宗定罪　網媒記者奏國歌時揮港英旗認罪囚三個月

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觀塘裁判法院。(資料圖片)

觀塘裁判法院。(資料圖片)

香港劍擊選手張家朗去年奪得奧運金牌，當日大批市民在觀塘APM商場觀看直播，一名網媒記者在奏國歌時揮動港英旗，被控一項侮辱國歌罪，今日（10日）在觀塘裁判法院認罪，為首宗《國歌條例》定罪案件。署理主任裁判官陳慧敏稱，案發時眾人在歡呼迎接令香港光榮的一刻，被告卻舉起港英旗引來他人喝倒彩，而記者犯案並非有通行證，最終判處被告即時監禁3個月。

案情指，《國歌法》於2020年6月12日在香港生效。去年7月26日晚上約9時，觀塘創紀之城5期apm商場內正在直播張家朗奪得金牌的頒獎典禮。在國歌奏起時，42歲男被告梁恩寧拿出一面港英旗，雙手高舉旗幟及用旗幟蓋頭，商場內有市民發出噓聲及大喊「we are Hong Kong」，亦有市民選擇報警處理。警方到場後拘捕被告，並搜出一張網媒記者證。歷史系教授劉智鵬的專家報告指出，港英旗是香港與英國的連結，自從香港回歸後已不再使用，故案發時揮舞港英旗的行為屬於有意圖侮辱國歌。

辯方求情稱，被告梁恩寧（現42歲）患自閉症、低智商，自小不被他人視作「正常人」，並呈上醫療信證明其身體狀况。辯方續指，被告揮旗未有帶動或鼓勵他人，其他人在奏國歌時發出噓聲，與被告的行為沒有因果關係，冀法庭輕判。

 

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