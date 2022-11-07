國民教育訓輔同步教好學生 蔡若蓮指問責架構助學校改進非懲罰

新屆政府續加強國民教育，包括透過推行問責架構落實。教育局長蔡若蓮出席電視節目時表示，問責制度目的讓學校知道如何做得更好，當局會提供更多支援作出改善，並非懲罰，而為培育德才兼備、愛國愛港人才，令「一國兩制」行穩致遠。她並說國民教育出發點是訓輔同步和結合進行，終極目的讓學生學好而非受苦。

施政報告提出推行「優化學校發展與問責架構」，提高資助學校人員對教育質素的問責精神，落實全校參與模式完善國民教育。蔡若蓮指，學校問責制一向存在，較多專注於校務反思，將來改善重點希望評估學校在包括強化國民教育內的7個學習宗旨是否達標，但強調並非為作出懲罰，並非用作判斷是非對錯，而是讓教師知道如何做得更好，也希望為學校提供更多支援以作改善。措施包括在中小學設專人統籌強化學校推行國民教育，她認為可由校內主任級老師出任，以便有能力調動資源和人手發揮作用。她補充，基本要求是愛國愛港，否則如何帶領其他同事。

早前荃灣聖芳濟中學學生缺席升旗禮被罰停課3天惹爭議，蔡若蓮稱事件仍調查中，不作評論，但她重申國民教育推行新措施的出發點，學校運用相關資源得宜，可支援學校「做好件事，就唔係令到佢做歪件事」，訓輔是同步及結合進行，不只是罰，要一方面讓學生知道規矩及守行為的重要，另一方面要幫他如何做到，終極目的想學生學好，而非令他們受苦。