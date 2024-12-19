國民教育｜教局倡幼稚園辦親子同遊國安展活動　家長唱國歌表現尊重可立榜樣

教育局本學年起要求所有受資助幼稚園每年為家長舉辦至少1項與國民教育相關活動。教育局昨日（18日）發布《家校合作推展幼稚園國民教育參考指南》，倡幼稚園安排親子同遊國家安全展覽廳，並建議在奏唱國歌的場合上，讓家長樹立榜樣表現出尊重態度，以助子女「內化」對國旗及國歌的尊重。

每年為家長辦至少1項國民教育相關活動

今年施政報告預留撥款，為參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園提供一筆過津貼，支援幼稚園舉辦與國民教育相關的校本家長教育或親子活動，加強家長對中華文化和國家發展的認識，以協助家長培育子女對國家的歸屬感、自豪感及愛國情懷。每所幼稚園可按學生人數獲發一筆過津貼，兩個層階的津貼額分別為5萬元及8萬元。通函提醒，學校不得將津貼用於舉辦非本地進行的活動、聘請員工、購買家具或設備、舉行與推展國民教育家長或親子活動無關的一般聯誼、慶典活動或興趣班等，以及不得用於支付活動的飲食開支，但與推展國民教育家長或親子活動相關的活動材料除外。

《家校合作推展幼稚園國民教育參考指南》指，幼稚園的家長教育或親子活動應涵蓋能提升家長對中華文化、生活習俗、藝術及國家的發展和成就等方面的認識，以及正確價值觀，讓家長有信心和能力透過家校合作培養子女的國民身份認同、對國家的歸屬感及作為中國人的自豪感。

指南列出8個課題，包括「傳統節日」、「傳統中國藝術」、「生活習俗」、「中國古代偉大發明」、「中國名人、偉人的故事」、「國家象徵的事物」、「國家近年的成就」，以及「對國旗、國徽、國歌、區旗及區徽的認識及應有的態度，包括升國旗儀式和當國歌奏起時須表現莊嚴和尊重的態度」。